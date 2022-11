Regalos para el equipo podrían revelar el título de Godzilla vs. Kong 2

La secuela de Godzilla vs. Kong ya lleva varios meses de rodaje en Australia y con miras a lo que sería un próximo fin de su producción algunos regalos para el equipo podrían revelar el que sería el título de la nueva entrega del denominado “Monsterverse” de Legendary.

Durante esta semana a través de redes sociales se compartieron fotos de algunos regalos que recibió el equipo de Godzilla vs. Kong 2 y como podrán ver en las siguientes publicaciones, esos artículos indican que el nombre de la nueva película sería Godzilla and Kong (Godzilla y Kong).

Si bien ese supuesto nuevo título no sería muy creativo e incluso mantendría el esquema del logotipo de Godzilla vs Kong, evidentemente da a entender que Godzilla y King Kong ya no serían enemigos e incluso se prestarían como aliados en esta película cuya trama incluiría una “colosal amenaza desconocida”.

Pero por ahora eso es solo un rumor y lo único confirmado es que Godzilla vs Kong 2 será dirigida por Adam Wingard (Godzilla vs Kong) y su elenco contará con Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Kaylee Hottle, Dan Stevens, Fala Chen, Alex Ferns y Rachel House.

Godzilla vs. Kong 2 se estrenará en marzo de 2024