Remasterización de Ark se llena de críticas ante cambios en los precios

Ark: Survival vive semanas bastante polémicas y es que una serie de decisiones relacionadas con la versión remasterizada del juego han molestado a la comunidad.

Todo comenzó con el anuncio de la remasterización del juego en Unreal Engine 5, la cual fue anunciada por uno de los responsables del estudio, Jeremy Stieglitz y apuntaba a ser completamente gratuita. Esto cambio y se anunció el 1 de abril a un valor de 49,99 dólares en un pack junto a Ark 2.

Esto ya molestó un poco a los fans, dado que junto con el cambio de planes, no incluía los dos DLC que se lanzaron para el juego, los cuales además se vendían por separado a un valor de 19,99 dólares cada uno. Con todo esto es que adquirir el juego completo más los DLC daba un total de $89,97 dólares, cifra bastante elevada y que le valió una oleada de críticos al estudio.

Tras esto, es que Studio Wildward decidió escuchar a los fans con una decisión que más que solucionar el problema lo empeoró, y es que a través de Steam anunciaron un cambio en los precios. Ark: Survival Ascended ya no incluiría Ark 2 y se vendería por separado incluyendo los DLC, aunque por $59,99 dólares, es decir aumentando su precio.

“Lo primero es lo primero, vamos a desechar el ARK Respawned Bundle. Nuestra intención detrás de esto era proporcionar un paquete en el que básicamente obtuvieras dos productos por el precio de uno. En retrospectiva, no es el mejor movimiento. nuestro error; Reconocemos que combinar ARK Survival Ascended con ARK 2 y requerir más actualizaciones de DLC no fue óptimo, especialmente porque no podrías juzgar ARK 2 ya que aún no estaría disponible el juego o el contenido”, señalaron a través de Steam.

Esta decisión tampoco agradó a los fans dado que el juego base sube de precio en 10 dólares para aquellos que quieran probarlo.

Desde Studio Wildcard señalan que sus planes cambiaron y que actualmente no es viable introducir estos cambios en el juego original, ya que cambian muchos aspectos del juego.

“No intentábamos engañarlo con comentarios anteriores; nuestros planes e intenciones generales cambiaron. Entonces, probablemente te estés preguntando, ¿por qué no hacemos estas actualizaciones al ARK: Survival Evolved (ASE) original? Francamente, no sería viable. Muchos de los cambios que estamos haciendo en ARK: Survival Ascended tocarán muchos aspectos del juego; invalidará los datos guardados, es posible que algunas modificaciones no funcionen, es posible que algunas cosas no se reproduzcan de la misma manera que antes, y no queríamos cambiar esa experiencia para aquellos que prefieren o no pueden actualizar”, mencionan.