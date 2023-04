Realizan campaña contra Ark: Survival Evolved por prometer actualización gratuita que nunca lo fue

El videojuego Ark: Survival Evolved obtendrá una actualización que ya está generando una campaña de " review-bomb” en la plataforma de Steam.

La iniciativa en contra del videojuego se debe a que la remasterización en Unreal Engine 5 tendrá un valor de $50 dólares, y no incluirá a los DLC, pese a que inicialmente fue tildada como una actualización gratuita por uno de los jefes de Studio Wildcard, responsables de la franquicia.

Dicha actualización, que será conocida como Ark: Survival Ascended, será lanzada como una actualización que acompañará el lanzamiento de la secuela Ark 2, la cual fue postergada hasta el próximo año.

Adicionalmente, la campaña también es reforzada por el hecho de los servidores oficiales de Ark: Survival Evolved serán cerrados para apoyar a la nueva versión remasterizada.

“Siendo uno de los juegos que más he jugado, y que cada cierto tiempo vuelvo a él, tengo que decir no al último movimiento de la compañía de cerrar servidores y hacernos pagar otra vez por el juego entero si queremos jugar online por migrar de Unreal. No señores”, plantea una de las críticas negativas visibles en Steam.

“Amo y amare Ark con todo mi corazón, pero que Wilcard vaya a cerrar los servidores oficiales en agosto me deja decepcionado. Esta ni siquiera es mi cuenta main y aun así llevo 200 horas, sin mencionar que llevo mas de 3000 horas en la principal. Que Wildcard quiera cerrar los servidores y aparte lanzar una versión ‘nueva’ que va a costar mas que un nuevo triple A se me hace algo muy feo”, agrega otro mensaje.

En esa línea, otro mensaje plantea que Ark: Survival Evolved es un “buen juego”, pero llama a no comprarlo. “Ark morirá en aproximadamente 4 meses debido a la remasterización (mismo juego en UE5). Espéralo”, recalcan.