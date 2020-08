Reporte apunta a los problemas que habrían derivado en el retraso de Halo Infinite

Durante los últimos meses una gran cantidad de videojuegos han visto afectado su desarrollo obligando a posponer las fechas de estreno, esto debido principalmente a los efectos del coronavirus. Uno de los juegos retrasados corresponde a Halo Infinite, el cual se retrasó hasta 2021 según anunció Microsoft hace unos días. Aunque se podría pensar que esto tiene que ver con el Covid-19, un reciente reporte apunta que los efectos del virus son sólo una parte de la serie de problemas que llevaron a esta decisión.

Según se da a conocer en un artículo publicado en Thurrott, un sitio de tecnología especializado en Microsoft, los problemas comenzaron en 2015 cuando 343 Industries comenzó a trabajar en el juego, que inicialmente tenía por nombre Halo 6, y sería hecho desde cero, con un nuevo motor gráfico.

En el artículo se apunta, que la difícil coordinación con los contratistas externos fue una de las mayores complicaciones que tuvo el juego, mencionando que era “difícil, en el mejor de los casos”. “La subcontratación de Infinite fue en una proporción más alta de lo que emprende un estudio típico durante el desarrollo, lo que ha causado importantes dolores de cabeza para la colaboración de desarrollo cruzado”.

Señalan también que existieron “importantes desacuerdos internos”, siendo uno de los temas motivos principales el dividir la campaña y el modo multijugador, algo que fue decidido de forma definitiva en 2020.

“Cuando ves todos los problemas a los que se ha enfrentado 343 incluyendo el nuevo motor, la externalización, cambios en puestos clave, tráilers con calidad decreciente y el COVID-19, no es sorprendente que las cosas no hayan funcionado tan fluidas como muchos desearíamos”, apuntan, agregando que “La cuestión es cómo corregirá 343 Industries la dirección para lanzar un juego que alcance las promesas que se han hecho. Pero el gran reto podría ser interno. Microsoft ha invertido cientos de millones en Halo Infinite con la meta final de ser el juego que impulsaría Xbox Series X en el lanzamiento, pero ya sabemos que eso no va a pasar”.