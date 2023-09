Retiran tráiler de anuncio del remake de Knights of the Old Republic

Las cosas no lucen bien para Knights of the Old Republic Remake y es que junto con todos los rumores que apuntan a problemas en el desarrollo del juego, ahora el tráiler de anuncio del juego fue retirado y fue puesto en privado, a la vez que publicaciones en redes sociales relacionadas con el juego están siendo borradas.

Cabe recordar que el desarrollo del juego ha sido bastante tumultuoso, y es que tras una serie de filtraciones el juego fue anunciado en 2021, ocasión en que se señaló que este sería hecho desde cero y llegaría a PlayStation 5 y PC.

Tras esto, en 2022 es que Embracer Group anunció que Saber Interactive se uniría a Aspyr para trabajar en este remake. Tras esto, es que surgieron los primeros rumores de que el juego estaría en problemas y que sería retrasado indefinidamente.

Posteriormente, se conoció que Aspyr ya no estaría ligado al proyecto, con lo cual Saber Interactive se tendría que hacer cargo de este por completo.

Actualmente, la publicación de anuncio del juego aún está disponible en el blog de PlayStation, pero al intentar reproducir el tráiler es que apunta a que ya no está disponible y es un video privado.

Con todo esto, es que se desconoce si el juego en algún momento verá la luz o se sumará a la larga lista de juegos de Star Wars cancelados.