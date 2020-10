Retrasaron Jurassic World: Dominion un año completo y ahora llegará en junio de 2022

Originalmente estaba planificado que Jurassic World: Dominion, la tercera película de la nueva trilogía de la saga de los dinousarios, llegase a los cines en junio de 2021.

Pero aquello fue antes de la pandemia de COVID-19, la postergación de sus filmaciones y los malos resultados económicos en las salas que han logrado reabrir.

Ahora Universal Pictures anunció una nueva fecha de estreno: el 10 de junio de 2022 y presentó un nuevo teaser póster.

Los únicos grandes estrenos de junio de 2021 serán, de no mediar nuevos cambios, The Conjuring: The Devil Made Me Do It y Venom 2, dos películas que debían haber sido estrenadas este año.

En tanto, una de las películas de junio de 2022, The Flash, se trasladó a noviembre del mismo año, también a raíz del COVID-19.

Jurassic World: Dominio explorará los efectos de un mundo en el que los dinasaurios sobrevivientes fueron liberados en territorio humano. Al mismo tiempo, contará con el retorno de los protagonistas de la película original: Sam Neill como Alan Grant, Jeff Goldblum como Ian Malcolm y Laura Dern com Ellie Sattler.