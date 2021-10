Returnal suma el modo foto y la opción de suspender el ciclo de la mano de su parche 2.0

Desde Housemarque han presentado el parche 2.0 de Returnal, la cual se encuentra disponible a partir de este 26 de octubre, y que sumará entre otras cosas, el modo foto y la opción de suspender el ciclo.

Sobre el modo foto, desde la desarrolladora apuntará que en cualquier momento del juego (salvo contadas excepciones como las secuencias en primera persona), los jugadores podrán pausar el juego e ingresar al Modo de fotografía.

“Una vez que hayan perfeccionado la composición de la foto, podrán explorar configuraciones optativas como la distancia focal, la apertura, la saturación y el contraste. También pueden elegir distintas fuentes de luz para resaltar la escena retratada o darles un toque único a las capturas con una variedad de filtros, efectos, marcos, opciones de colores y mucho más”, mencionan.

Por su parte, en cuanto a la opción de suspender ciclo, esta permitirá pausar el ciclo para retomarlo en otro momento, con la posibilidad de salir del juego y apagar la consola sin miedo a perder el progreso alcanzado.

Al respecto desde Housemarque explican que “la estructura del juego no cambiará, así que esta función no es como la opción tradicional que ofrece un “Punto de guardado” en el medio de una partida: al suspender el ciclo, Returnal no hace más que crear un punto de suspensión de uso único: una vez que el jugador reanuda el ciclo, los datos guardados son eliminados y no se pueden volver a cargar”.

A la vez agregan que existen algunas limitaciones, como el hecho de que no podrán suspender el ciclo durante los enfrentamientos contra jefes, las cinemáticas, las secuencias en primera persona o las situaciones de combate intenso.