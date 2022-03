Review | Babylon’s Fall, un videojuego tedioso y feo del que hay que alejarse

Cuando surgió la posibilidad de revisar Babylon’s Fall, hubo dos factores que me convocaron. En primer lugar, se trataba de un nuevo videojuego de acción RPG desarrollado por el estudio PlatinumGames, reconocidos por su trabajo en la saga Bayonetta. Por otro lado, el tráiler del pasado E3 daba cuenta de un escenario de acción con aparentes elementos de hack and slash.

Lamentablemente, esto no está ni cerca de la diversión de Bayonetta y su tráiler ocultó todo el tedioso foco RPG multijugador marcado por la acumulación de objetos, a través de una travesía de recolección de loot/recompensas, que está decorado con benditas microtransacciones.

De partida, lo que tienen que tener claro con Babylon’s Fall es que la primera pantalla que se toparán tiene relación con un registro en los sistemas de Square Enix, que es la responsable de publicar el videojuego, ya que esta es una de esas apuestas en donde sus jugadores siempre tienen que estar conectados.

Lo anterior genera que el sistema de juego, y toda la estructura que la conforma, está ideada para una apuesta colaborativa en donde los jugadores deben atravesar diversos calabozos a lo largo de la bendita torre de Babilonia para extraer recursos, enfrentar a hordas de rivales, confrontar al enemigo gigantesco de turno y volver a la base con todo aquello que lograron recaudar.

Sin embargo, la experiencia colaborativa no es de las mejores ya que son más las quest que realicé de forma solitaria que aquellas que concreté junto a otros jugadores. No voy a usar la palabra desierto, porque igual me tope con otros jugadores, pero igual se hace evidente su despoblado.

Teniendo en cuenta ese problema para la propuesta básica del juego, desde el comienzo nos topamos con una base de operaciones que incluye a personajes que nos permiten mejorar armas, comprar artilugios y aceptar misiones. Lo último a la larga es lo más importante, ya que es ahí desde donde se puede ir directo al ataque, a la espera de que otros jugadores se sumen a tu aventura.

En el camino, aunque uno se puede contentar con los artilugios que encuentre en las misiones, también está la opción de gastar dinero real para acceder a las benditas mejoras que no solo son cosméticas, ya que también están aquellas que permiten subir de nivel, tener mayor poder de ataque y avanzar. Las microtransacciones en su peor faceta.

Lo otro que destaca es una calidad gráfica que está muy lejos de lo que se esperan de los títulos lanzados en 2022 y que están disponibles para las consolas de nueva generación. Aunque Babylon’s Fall intenta justificar su propuesta de diseño al presentar las misiones y las secuencias de video con una apariencia de acuarela, el resultado final es bastante malo y deja bastante que desear.

Más aún, no solo la creación del personaje luce muy mal, como si fuese un videojuego de hace más de una década, sino que también la propia acción se ve entorpecida por el nivel gráfico. Sin entrar en mayores detalles, solo tienen que tener en claro que el héroe que controlamos tiene en su espalda un instrumento que le permite utilizar armas levitantes/mágicas que se suman como ráfagas luminosas al poder de ataque que llevemos en las manos. Entonces, cuando estamos en plena acción, el resultado final es una lluvia de luces caótica que empeora cuando hay otros jugadores humanos limpiándose el camino a través de los senderos que debemos recorrer.

¿Seguimos?, pues aquí hay misiones y enemigos que se vuelven repetitivos, especialmente en aquellos niveles solo poblados por rivales de baja clase, y el sistema de clasificación no entrega ninguna recompensa real hagas lo hagas en tu desempeño en cada misión.

Pero al menos no todo es malo en Babylon’s Fall, ya que en su sistema de acción hay trazas de un mejor videojuego, aunque también es fácil pensar en múltiples mejores alternativas similares a las que es mejor dedicarles tiempo. Aún así, se puede expandir la experiencia de una forma al menos competente a través de la implementación de combos, ataques aéreos y algunos elementos que están muy por sobre la media de los restantes componentes que conforman a esta propuesta que nos quiere mantener pegados a la pantalla, pero no tiene nada para justificar esa convocatoria.

Babylon’s Fall fue lanzado en Microsoft Windows, PlayStation 4 y PlayStation 5.