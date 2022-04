Review | Chrono Cross: The Radical Dreamers, un gran juego con una no tan buena adaptación

Durante el último tiempo junto con lanzar nuevos juegos, Square Enix ha estado lanzando una serie de remasters de antiguos títulos que cautivaron a los jóvenes en los 90′, en esta línea, es que hoy finalmente llegó Chrono Cross: The Radical Dreamers, una nueva versión del clásico lanzado en 1999 para PlayStation y que venía a ser una especie de sucesor espiritual del aclamado Chrono Trigger.

Lo primero que hay que mencionar sobre Chrono Cross, es que aunque es una especie de sucesor de Chrono Trigger, poco tiene que ver con el juego de que cautivó a millones de jugadores en Super Nintendo, y es que Chrono Cross, más allá de la similitud en el nombre y algunos paralelismos, plantea una jugabilidad completamente distinta, una historia que poco se relaciona con el juego de Super Nintendo, y una enorme cantidad de nuevos personajes , y por enorme queremos decir de ENORME, ya que son más de cuarenta los que se pueden reclutar a lo largo de la aventura. Es por esto, que es mucho mejor tomarlo como un título independiente y evitar las comparaciones con el que es por muchos considerado uno de los mejores RPG de la historia.

Pero vamos a la historia, Chrono Cross nos relata la historia de Serge, quien vivía apaciblemente en su aldea, ‘Arni Village’, pero tras encontrarse en las afueras y tener una extraña visión, ya no es recordado por nadie. Tras indagar un poco, es que algunos le mencionan que había un niño llamado como él, pero falleció hace muchos años. Es así como Chrono Cross comienza con una trama que involucra dos realidades paralelas, y los cambios que hay entre ambas dimensiones. Es así como el juego nos presenta ‘Home World’, que es donde Serge sobrevivió, y ‘Other Dimension’, el mundo donde Serge murió cuando niño. La historia evoluciona de forma rápida, pasando en sus inicios de buscar una forma de regresar al hogar, para terminar siendo un viaje para salvar el tiempo y las realidades.

Cabe mencionar que la historia atrapa desde un comienzo, cuenta con un desarrollo atractivo, siendo quizás el ‘gran pero’, que en ciertas ocasiones se puede volver un tanto compleja, sobre todo en las motivaciones de algunos personajes, algo que se ve incrementado si es que consideramos la gran cantidad que tiene. En este punto hay que mencionar que a pesar de tener una gran cantidad de personajes no todos se pueden reclutar desde el inicio del juego, con muchas ocasiones debiendo decidir entre ir por uno u otro. Es así como cada uno de estos entregan un poquito más de detalles de lo que sucede en el mundo, con sus propias historias, dándole una profundidad y atractivo mucho mayor al juego.

Pero vamos a la jugabilidad, Chrono Cross se presenta como un RPG por turnos pero con varios atractivos detalles, en primera instancia, cuenta con un sistema que te permite realizar más de un ataque por turno, teniendo además tres posibles ataques básicos, cada uno más poderoso que el anterior pero con mayor coste, y de igual forma con un porcentaje que es la posibilidad de acertar el golpe. Es así como si realizas, por ejemplo, tres golpes débiles, el cuarto puede ser uno fuerte con altas probabilidades de acertar. Por otro lado, si comienzas con un golpe fuerte es probable que falles el ataque. Todo esto, va un paso más allá, cuando tenemos en cuenta los ‘Elementos’, que son las magias en este universo, y que tienen un coste para ser utilizado, el cual se va desbloqueando con los golpes que acertemos. Es así como si realizas cuatro golpes podrás utilizar un elemento de nivel cuatro, pero tu vitalidad, que son los puntos que se utilizan para realizar acciones, es probable que baje bastante y el siguiente turno tengas menos acciones.

Al leer este sistema de combate sin duda se puede volver un tanto complicado de comprender, y sí, no es el RPG con el sistema de combate más simple que existe, es más el tutorial de combate que presenta tampoco termina de dejar del todo claro las diferentes mecánicas, pero al cabo de unas batallas ya se entiende a la perfección, y toma un especial atractivo al tener tantas opciones, si usar un elemento, atacar fuerte, atacar débil o incluso defenderse para bloquear algo de daño que se fuera a recibir.

Si algo hay que mencionar sobre los elementos, es que en este juego cualquier personaje puede equiparse los diferentes tipos de elemento, y aunque cada personaje tiene sus habilidades de su tipo predeterminadas, el resto de espacios los puedes equipar como tu quieras, por lo que deja en el jugador cual será el encargado de curar o de realizar magias que modifiquen estadísticas o daño. Finalmente el combate, es que cuenta con un sistema de terreno, en que si se utilizan elementos de un mismo tipo se potencian las de ese color y se debilitan las del color opuesto, dando aún más profundidad al combate.

Con todo lo anterior, Chrono Cross, plantea una jugabilidad muy llamativa, y que para cuando fue lanzado (1999), era una enorme innovación frente a los RPG normales, y el clásico combate por turnos o la ‘Active Time Battle’ utilizada en Final Fantasy. Pero esto no es todo en lo que innovó Chrono Cross, ya que también el sistema de compra presenta algunas diferencias a lo tradicional, debiendo reunir junto con el dinero para las armas o equipamiento, también hay que juntar los recursos necesarios para hacerlo, lo que hará que pases un tiempo recolectando para poder lograr determinados upgrade, en ocasiones necesarios, para derrotar a enemigos de mayor nivel.

Obviamente, al encontrarnos frente a una nueva versión, el juego cuenta con una serie de mejoras gráficas, ya sea en el diseño de los personajes, como en las ilustraciones de cada uno de estos, las cuales fueron retocadas para esta versión. En cuanto a los gráficos, en el caso de los personajes son mucho más definidos, pasando de los antiguos modelos en 3D a modelos en HD. De igual forma la resolución se ha aumentado, para que luzca bien en las pantallas actuales, pero sin muchas mejoras más.

Lamentablemente, las cinemáticas no fueron mejoradas y se mantienen de la versión de PlayStation, pero quizás el mayor problema que presenta el juego está en el rendimiento. En determinados momentos, el juego sufre caídas de frames las cuales no tienen mayor explicación, y que aunque pensemos que el juego tiene mejoras gráficas, sigue siendo un título de hace 20 años. Estas caídas en los cuadros por segundo, también se ven acompañadas por un input-lag, que dado el sistema de atacar varias veces por turno puede volverse un verdadero dolor de cabeza. Todo esto, hay que admitir que le quita bastante al juego, y demuestra que Square Enix aún está cometiendo errores en sus ports de juegos clásicos. Ya lo vimos con los Final Fantasy, lo que en parte se había solucionado con el lanzamiento de los Pixel Remaster, pero parece que desde la compañía aún no aprenden del todo la lección.

Finalmente el juego, es acompañado por Radical Dreamers, juego que llega por primera vez a occidente, y que corresponde a una aventura de texto que se lanzó originalmente para Satellaview. Este juego plantea las bases sobre las cuales se construyó Chrono Cross, aunque cuenta con varias inconsistencias en su historia con la de Chrono Cross. Más allá de ser un gran juego, esto es una curiosidad que llama la atención, y resulta atractivo para los fanáticos de la saga que hasta el momento no habían tenido oportunidad de probarlo.

En conclusión...

Chrono Cross sigue siendo un gran juego, la historia sigue siendo atractiva sin importar el paso de los años, y lo mismo ocurre con su jugabilidad, que aunque ya va más de dos décadas sigue llamando la atención por los diferentes elementos que cuenta. Lamentablemente, esta nueva versión aunque cuenta con mejoras gráficas pero tiene problemas en su rendimiento lo que rompe un poco con la experiencia del juego. Lo bueno, y que esperamos que pase, es que esto se solucione a través de parches a futuro, ya que Chrono Cross sin duda merece un remaster que esté a la altura del gran juego que es.