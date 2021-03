Review | Invincible es la adaptación maestra de superhéroes que tienes que ver

Más allá de que Robert Kirkman sea conocido por The Walking Dead, su mejor trabajo a la fecha en los cómics es Invincible, una potente obra de superhéroes plagada de acción y también de drama, la cual reluce a partir del trabajo que hicieron los artistas Cory Walker y Ryan Ottley.

Por esa razón, las expectativas no eran pocas para lo que podría resultar en su adaptación animada presentada por Amazon Prime Video. Y tras haber visto los ocho episodios de su primera temporada, solo puedo decir que el resultado final es aún mejor de lo que inclusive podría haber esperado el más ilusionado de los fans.

Sin quedarse corto en los elogios, esta serie animada es simplemente fenomenal, concretando una adaptación que no queda a la sombra de las viñetas y que realza todas a todas las bondades que marcaron al cómic.

Para que eso se concrete, en la serie están las sorpresas súbitas, las cuales se han instalado en una marca registrada a la fecha en todo lo que concierne a Kirkman. Sin embargo, más allá del impacto que causan algunas revelaciones de su historia, esta versión audiovisual juega con los tiempos para darle aún más profundidad a aquellos momentos que ya eran de por si sorprendentes en las viñetas.

Al mismo tiempo, esta serie es cruda y completamente para adultos. Tal como el cómic, está plagada de momentos de violencia que te arrugan en el sillón. Pero quizás lo más destacado de todo es que el trabajo de animación, a cargo del estudio surcoreano Maven (Harley Quinn, Reign of the Supermen), es lo suficientemente bueno para inclusive ir un paso más allá y aprovechar de lleno las bondades del entorno audiovisual para realzar a la crudeza del poder superheroico no restringido.

Es decir, desde antes de ponerle play al primer episodio, tengan claro que Invincible es desde ya la historia de superhéroes más violenta realizada a la fecha en el cine o la televisión. Para que se hagan una idea, incluye varios momentos de carnicería aún más jugados que los vistos en The Boys. Sin entrar en spoilers, simplemente no están preparados para lo que sucede en el octavo capítulo.

Pero lo mejor de todo es que en Invincible no solo se quedan en el impacto, en la explosión de chocolate, en la ultraviolencia de ver vísceras y miembros volando por los aires. No, también hay un buen desarrollo para abordar la historia de Markus Grayson, un adolescente que estudia en la secundaria y que desde pequeño conoce un secreto familiar relevante: su padre es Omni-Man, el más poderoso superhéroe de La Tierra que al mismo tiempo es un extraterrestre de una raza llamada Vultrumite, quienes han avanzado en el cosmos protegiendo a la galaxia.

En esa línea, la promesa de Omni-Man es que algún día, cuando pase la pubertad, Markus heredará sus habilidades, que incluyen súper fuerza y la capacidad de volar. Aquello ocurre en el primer episodio, lo que permite que este joven héroe inicie su misión de proteger al planeta, aunque la inexperiencia y sus propios problemas adolescentes en el colegio serán sus trabas. Pero a diferencia de otras historias, poco a poco Invincible se va dando cuenta de que el mundo que creía conocer, es mucho más grande y tiene más sorpresas de las que le gustaría lidiar.

Todo el que leyó el cómic debe tener en claro que los puntos principales de los primeros arcos del cómic están aquí. Existen algunas variaciones, especialmente con una sorpresa que sucede mucho antes que en el papel, pero la base de la historia no tiene mayores alteraciones. Quizás un personaje tiene un diseño diferente o momentos del cómic se extienden un poco más, pero todo está al servicio de explorar a toda la saga de este superhéroe.

De hecho, las grandes revelaciones impactantes también sirven para impulsar a los problemas familiares que se van desenvolviendo, mientras que la mitología que acarrea esta historia, plagada de llamativos personajes secundarios que son tan importantes como nuestro protagonista, va profundizando paulatinamente en todo lo que está en juego: el destino de La Tierra.

Un factor que influye para que eso se lleve eso a cabo radica en un hecho excepcional: los episodios de esta serie duran más de 40 minutos, por lo que no es para nada una serie animada tradicional.

En esta primera temporada suceden un montón de cosas, pero los realizadores también sacan partido al tiempo disponible en cada episodio para ejecutar a esta historia. Del mismo modo, en ningún momento sentí que los episodios fuesen muy largos, pero también reconozco que vi toda la temporada en varias tandas de no más de dos episodios por día. De ahí que probablemente la estrategia de Amazon, de no soltar todos los episodios de inmediato, sea completamente apropiada.

Para finalizar, solo me queda remarcar que lo que queda en definitiva aquí es una excelente adaptación, una historia de superhéroes llamativa distinta a la norma de las dos grandes editoriales y, por sobre todas las cosas, buenos personajes que permiten que uno se comprometa con la saga de Invincible.

Vista esta primera temporada, solo puedo desear que realmente adapten a los #144 números. No voy a revelar hasta dónde llegan en este comienzo, pero si creen que lo que ven en esta temporada es bueno, tengan en claro que lo que resta de esta saga es más explosivo, sangriento, dinámico, épico e inclusive más dramático. ¡Qué venga más!

Invincible se estrena este viernes 26 de marzo en Amazon Prime Video con la presentación de sus tres primeros episodios. Los cinco capítulos restantes de la temporada serán lanzados semana a semana.