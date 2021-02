Review | Lenovo Yoga Slim 7: Portabilidad y desempeño

Con la llegada de la pandemia, y las cuarentenas a lo largo del mundo, el teletrabajo se volvió una realidad para muchas personas lo quisieran o no. Es así como un gran número de personas que antes estudiaba o trabajaba de forma presencial se vio en la necesidad de contar con un computador que cumpliera con los requerimientos necesarios para poder seguir cumpliendo de buena forma sus labores.

En esta línea es que llega el Lenovo Yoga Slim 7, un notebook de buenas capacidades que tiene como principal atractivo, su compacto tamaño y bajo peso, lo que lo vuelve un equipo ultra portátil, que te puede acompañar en cualquier situación. Es así como este notebook pesa poco más de 1 kilo, puntualmente 1,33 kilogramos y viene equipado con una pantalla de 14 pulgadas, Full HD con 100% sRGB.

Esta pantalla, que hay que mencionar cuenta con HDR, es otra de los características que destacan de este computador con colores brillantes ideales para trabajar o tardes de entretenimiento, ya sea ver películas, series o disfrutar de algunos videojuegos. Junto con esto, los altavoces con los que cuenta en su parte frontal, que cuentan con la tecnología Dolby Atmos (Sonido envolvente) se vuelven un excelente acompañante para su destacado apartado visual.

En cuanto al hardware con el que cuenta este notebook, este es acompañado de un procesador AMD Ryzen 5 4500U -aunque dependiendo de la versión puede llegar hasta AMD Ryzen 7 4800U-, con 8 GB de RAM 4266MHz LPDDR4x -que pueden ser hasta 16 GB-, y con un disco SSD de 256 GB de almacenamiento. Estas capacidades hacen que su desempeño sea ideal para todo lo que significa teletrabajo o estudiar desde casa, y es que su disco SSD, hace que se inicie en tan sólo unos segundos y tarde poco tiempo en iniciar los diferentes programas que se requieran para cumplir con las labores requeridas.

Un punto que hay que tener en cuenta, es que este notebook no está pensado para programas que requieran una gran cantidad de recursos, por lo que si lo tuyo es editar videos, o realizar algún tipo de trabajo que requiera una gran cantidad de procesos, lo más probable es que esta no sea tu mejor opción.

De igual forma, si lo que quieres es jugar, este notebook cuenta con gráficos integrados AMD Radeon, por lo que en títulos que no requieran tantos recursos como es el caso de League of Legends, Hearthstone o Magic Arena, no tendrás ningún problema, pero si lo que quieres es jugar los más recientes lanzamientos triple A, como Cyberpunk 2077 u otros similares este notebook no te servirá.

De todas formas, si el foco es el estudio o trabajo, y compatibilizar esto con un que otro título, no tendrás mayores problemas. En esta misma línea hay que tener en cuenta que cuenta con una capacidad de almacenamiento bastante limitada, por lo que tampoco es un computador que se deba llenar de programas o juegos, y lo mejor es acompañarlo con un disco externo para nuestros archivos. En este sentido, viene acompañado de conectores UBS Tipo-C, con lo cual podrás traspasar archivos a la máxima velocidad.

Como ya mencionábamos una de las mejores características del Lenovo Yoga Slim 7 es su portabilidad, y es que el hecho de que sea tan liviano, y con un compacto tamaño, lo vuelven ideal para llevarlo de un lugar a otro, a lo que hay que sumar una batería que se encuentra a la altura de los requerimientos. Es decir cuenta con una batería se puede extender por alrededor de 10 horas sin ningún de problema, con lo cual podrás ocuparlo todo el día sin mayores problemas.

A la vez cuenta con una serie de agregados como una cámara integrada HD de 720p, con lo cual no tendrás problemas en las diferentes videollamadas que tengas que realizar, y una serie de elementos de seguridad como cámara de infrarrojos, y detector de huellas digitales (dependiendo del modelo).

Otro de los elementos que llaman la atención de este notebook, es su teclado, el cual es muy cómodo de utilizar y cuenta con unas teclas un tanto redondeadas lo que lo vuelven muy agradable al tacto. Además se encuentra retroiluminado con luces blancas por lo que aunque te encuentres en un lugar oscuro podrás escribir sin ningún tipo de problema.

En cuanto a los conectores que lo acompañan, este posee dos conectores USB Tipo-C (uno de estos para la toma de energía), dos USB normales, un conector HDMI y un lector de tarjetas SD, por lo que si tu plan es irte de viaje y tomar fotografías, este se vuelve un excelente compañero para ir respaldándolas de inmediato.

En conclusión…

El Lenovo Yoga Slim 7, es un notebook con un gran desempeño para todo lo que es teletrabajo o estudio desde casa, si es que lo tuyo no requiere muy tareas demandantes. Su disco SSD, más su procesador AMD Ryzen 5, le dan la velocidad necesaria para tener varios programas abiertos sin mayores problemas. Junto con esto su enorme portabilidad lo vuelve ideal para cumplir con las funciones que tengas sin importar el lugar.