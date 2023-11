Review | Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: Una atractiva antesala de Like a Dragon: Infinite Wealth

Kazuma Kiryu regresa y es que el legendario protagonista de la saga Yakuza regresa una vez más a protagonizar la saga dejando atrás su nombre y su pasado como Yakuza con Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Esta nueva entrega de la popular saga desarrollada por Ryu Ga Gotoku Studio nos pone en control de Kazuma Kiryu quien tras fingir su propia muerte y dejar atrás su pasado con el fin de proteger a sus seres queridos, ahora continúa realizando algunos trabajos para el grupo Daidoji, bajo el nombre clave de Joryu, todo bajo el compromiso de que no se conozca su verdadera identidad. Todo parecer ir relativamente bien hasta que el hecho de que Kazuma Kiryu está vivo comienza a salir a la luz, desencadenando de esta forma una serie de hechos que nos llevarán a demostrar una vez más porque es conocido como el dragón de Dojima.

La historia de esta forma se desarrolla de buena forma y sirve como un nexo entre Yakuza 6: The Song of Life, lanzado en 2016 y Yakuza: Like a Dragon (2020), el recordado título que cambiaba la jugabilidad enfocada en la acción por un RPG por turnos. Para esto, es que The Man Who Erased His Name se desarrolla de forma casi simultánea con Like a Dragon, incluso presentando algunos personajes que ya pudimos ver en entregas anteriores.

De igual forma, el título llega como una antesala de Like a Dragon: Infinite Wealth,que en verdad corresponde a la octava entrega de la saga Yakuza, que cambió de nombre tras Yakuza: Like a Dragon, y con toda esta explicación es que llegamos al que quizás es el mayor problema de la entrega y es que es un juego que nos sitúa en una historia que ya lleva años y que cobra mucho más sentido si es que has jugado las entregas previas.

De todas formas, el juego resulta bastante atractivo, con una jugabilidad más enfocada en la acción como los juegos clásicos de Yakuza y una serie de novedades al momento de combatir y es que en esta entrega tendremos dos sistemas de combate, por un lado el estilo Yakuza con golpes fuertes y por otro el combate de agente, el cual nos permite hacer ataques más ágiles a la vez que utilizamos una serie de objetos tecnológicos. Estos dos sistemas los podemos alternar en cualquier momento del combate, con lo cual puedes irte adaptando a lo que la situación requiera.

En este punto, aunque el estilo Yakuza nos lleva a una línea más tradicional de la saga, el estilo de combate de agente presenta una serie de novedades como poder utilizar drones que atacaran al rival y mantendrán su atención, así como de un cable que nos permitirá incapacitar y lanzar a nuestros enemigos por los aires. Este cable también lo podremos utilizar en misiones secundarias para recuperar objetos que han perdido las personas y no están al alcance de nuestras manos. Con respecto a las misiones secundarias hay que mencionar que habrán varias a lo largo de la historia, las cuales en cierta medida no varían mucho una de otras, y van desde un combate, a recuperar determinado objeto, por lo que pueden sentirse un tanto repetitivas en su ejecución, pero de todas formas sirven para dar ese ambiente lleno de vida que caracteriza a la saga.

Tal como es habitual en la saga Yakuza, junto con la historia principal es que tendremos una serie de actividades extras para realizar, desde visitar arcades -con juegos bastante llamativos-, a luchar en una arena o ir a un club de hostess que en esta ocasión utiliza imágenes reales en vez de personajes computacionales. Todo esto vuelve el juego bastante atractivo y hacen que se sienta bastante completo, a la vez que se mantiene bastante fiel a lo que ha sido la saga a lo largo de los años.

Con todo esto es que no resulta extraño terminar dando una vuelta por la ciudad o revisando los diferentes mini juegos antes que continuar con la historia principal, y es que esta nueva entrega presenta un mundo que aunque no es gigante ni el más repleto de contenido, si es atractivo de explorar y descubrir sus diferentes facetas.

En relación a los gráficos hay que mencionar que el juego luce bastante similar a lo que viene a ser Like a Dragon, lanzado en 2020, sin un gran salto gráfico, sin embargo, de todas formas el juego luce bastante bien y cumple en entregar la sensación de estar recorriendo las calles de Japón, algo por lo que se ha destacado la saga a lo largo de los años.

En conclusión...

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name es un atractivo juego para los fans de la saga Yakuza que aunque no es el juego más grande de la saga, viene a ser un excelente aperitivo antes de la próxima entrega, el cual junto con conectar las historias ya publicadas deja todo listo para los hechos Like a Dragon: Infinite Wealth. Quizás el mayor problema que tiene es que se sitúa en un mundo ya construido al cual puede ser un tanto difícil sumarse después de tantos años.