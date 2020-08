Review | Microsoft Flight Simulator: Un simulador que se eleva por los aires con su calidad

¿Qué tan difícil puede ser volar un avión?, esta es la pregunta que te puede surgir antes de adquirir Microsoft Flight Simulator, y es que como su nombre lo indica un simulador de vuelo sin duda no parece algo simple de llevar, y es que esas cabinas con una gran cantidad de botones, palancas e instrumentos, sin duda pueden intimidar a cualquiera. Sin embargo, a pesar de esto y de que no sepas nada de aviación, si quieres surcar los cielos, sin duda Microsoft Flight Simulator es una buena opción, ya que cuenta con la ayuda necesaria para que hasta el más novato de los novatos pueda emprender vuelo.

Desarrollado por Asobo Studio, el juego fue lanzado el pasado martes 18 de agosto, y durante las últimas semanas lo hemos estado probando, aprendiendo como despegar, como volar, y lo más importante, como aterrizar a salvo.

Microsoft Flight Simulator (2020), marca el regreso de una franquicia que comenzó en 1982, y que lleva más de una década sin sacar una entrega (con este nombre). El juego como la mayoría sabrá no podría catalogarse de emocionante, mucho menos de acción, pero si es un título que sorprende con increíbles visuales de diferentes lugares alrededor del mundo, combinado con una enorme cantidad de detalles sobre el pilotaje de un avión que hará que todos los fanáticos de los cielos y la aviación se sientan a gusto.

Esta es la primera vez que pruebo uno simulador de vuelo, y mi único acercamiento con la saga hasta el momento era uno que otro video en Youtube, es así como mi conocimiento de como volar un avión era prácticamente nulo. Para ver que tan intimidante podía ser, decidí jugar mi primer vuelo sin ningún tipo de ayuda, aparecí en el aeropuerto de Santiago, -mi destino era Japón- y el objetivo era despegar volar y llegar, para esto me encontraba en un Boeing 747-8 Intercontinental.

Alistando todo para el despegue.

El juego me puso en una cabina, cientos de botones, el motor apagado, y yo sin saber que apretar. Tras explorar un rato, es que logré prender motores, y acelerar por la pista, salirme de esta, elevarme unos metros para luego caer. Un desastre.

Tras el primer fracaso, es que opté por realizar el tutorial, donde en una avioneta te van explicando los diferentes controles, como mover la cámara, mantener en el aire, y una serie de elementos básicos para poder disfrutar de este juego. Tras esto es que volví al modo de vuelo para ya poder pilotear la avioneta, lo cual se volvió considerablemente más comprensible, sacar el freno, prender motores, mover los flaps, controlar todo se vuelve mucho más comprensible. Llegado este punto es que Microsoft Flight Simulator 2020, se vuelve un gran juego, incluso para aquellos que desconocen del tema.

Quizás lo que más llama la atención de este juego es lo completo que es, con 40 aeropuertos y 30 aviones hechos detalladamente, a los que se suman, otra enorme cantidad de aeropuertos, que aunque no están recreados con el mismo detalle, si nos permiten despegar y aterrizar de casi todas las partes del mundo.

En la misma línea, el juego es una gran réplica de la Tierra, con una serie de lugares de interés que podemos visitar y sobrevolar, como por ejemplo el Tokyo Skytree en Japón, Ayers Rock en Australia o ciudades como Polonia y Nueva York. Todo acompañado de la posibilidad de jugar con el tiempo y clima real que hay en cada lugar, lo que hace la experiencia aún más realista.

Un recorrido por Japón.

En el caso de Chile, recorrimos Santiago, donde se pueden apreciar las calles con bastante exactitud, pero los edificios, o lo que hay en cada cuadra es completamente ajeno a la realidad, a pesar de esto, el hecho de que las calles ya sean similares hacen del juego una increíble proeza.

Pero vamos a los gráficos, este enorme mundo, cuenta con unos increíbles gráficos, unos atardeceres que lucen sorprendentes, y un nivel de detalle en

los aviones, y en lo que vemos en el suelo que sin duda da gusto. Cabe mencionar que mientras vuelas puedes ver algunos vehículos moviéndose por el suelo y si te acercas sus diseños dejan bastante que desear, pero vamos, que es un simulador de vuelo, no se supone que estés rondando las calles con tu avioneta.

Los diferentes paisajes de este juego son uno de los elementos más llamativos, sobretodo si no eres tan fanático de los aviones, pero si de los increíbles paisajes que hay alrededor del mundo, y es que volar entre montañas nevadas, sobre el mar o sobre enormes ciudades sin duda son elementos muy atractivos en este juego.

Pero vamos a la jugabilidad, quizás uno de los elementos que más podría asustar a alguien de este título. Hay que comenzar diciendo que puede que en un comienzo resulte un tanto difícil absorber la gran cantidad de botones que tienes disponibles para todos los diferentes aspectos del avión, pero una vez que sorteas esto, ya comienzas a disfrutar el vuelo y a hacer todo de forma más automática.

Sobrevolando Santiago de Noche.

Microsoft Flight Simulator se puede jugar con joystick, teclado, que creo que es la forma más cómoda dada la gran cantidad de comandos, y con Mouse desde la cabina haciendo click en los diferentes elementos que posee. Cuenta con diferentes niveles de dificultad, y de guía para el usuario, es así como te pueden mostrar como hacer todo o incluso comenzar con algunas cosas listas, o partir desde cero con el avión apagado y aparcado en el aeropuerto y sin nada que te diga que debes hacer.

Un elemento atractivo, es que las guías las puedes mantener minimizadas en pantalla, abrirlas cuando crees que son necesarias o cerradas, esto lo puedes hacer en cualquier momento lo que hace que por ejemplo si ya dominaste el despegue y no necesitas tener abierto estos elementos los cierras, y luegos los reabres para otro tipo de tareas.

Un viaje por Estados Unidos.

En cuanto al juego propiamente tal, cabe mencionar que existen tres versiones con diferentes precios, la básica que cuesta alrededor de 45 mil pesos chilenos, el Deluxe Bundle que tiene un valor de 70 mil pesos chilenos y el Premium Deluxe, que sale 110 mil pesos. Mientras más cara la versión incluye nuevos aviones, y aeropuertos hechos con lujo de detalles.

En conclusión...

Microsoft Flighjt Simulator es un gran juego, es un simulador que destaca por sus paisajes y sus detalles, no es un título de acción que te mantendrá al borde del asiento, es un viaje -la mayoría del tiempo- relajado por los cielos. Cuenta con los niveles de dificultad necesarios para que los amantes de la aviación se sientan a gusto, y las guías necesarias para que todos los novatos puedan sumarse a este mundo.