Review | Moto G200 5G, un smartphone con un excelente rendimiento

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 5 minutos

Este nuevo dispositivo de Motorola no entrega una experiencia de gama alta completa, pero es lo suficientemente bueno como para que algunos detalles - como que su pantalla no sea AMOLED - no sean realmente un tema o un elemento en contra de su propuesta.