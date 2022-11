Review | Nvidia RTX 4090: Potencia pura

El pasado 12 de octubre es que finalmente Nvidia lanzó la RTX 4090, su nueva tarjeta gráfica, la cual viene a significar un enorme salto en rendimiento y características en relación a sus predecesoras.

Con la RTX 4090 nos encontramos frente a una tarjeta construida sobre la arquitectura Ada Lovelace, con 24 GB GDDR6X de memoria dedicada y una velocidad de transferencia de 1008 GB/s. Junto con esto, es que viene acompañada de 16.384 núcleos Cuda, 128 núcleos RT y 512 núcleos Tensor, todos números más altos que las tarjetas predecesoras que por ejemplo que en el caso de la RTX 3090 TI poseía 10.752, 84 y 336 respectivamente.

Hay que mencionar en este aspecto que la tarjeta no sólo presenta un aumento en los núcleos, ya que en el caso de los núcleos RT y Tensor, corresponde a una nueva generación de estos. Cabe recordar que mientras los núcleos CUDA se encargar de realizar los cálculos complejos, los RT, como es de esperar se encargan del trazado de rayos; finalmente los Tensor Core, que llegaron de la mano de la serie 20 en 2018, también se encargan de operaciones matemáticas, teniendo un rol bastante relevante en elementos como DLSS.

Todo esto hace que la tarjeta sea un verdadero monstruo en potencia, y puede sacar el máximo provecho a las tecnologías que se utilizan hoy en día en los videojuegos como lo es el trazado de rayos, permitiendo activarlo a altas resoluciones sin mayores problemas, manteniendo una buena tasa de cuadros por segundo.











Uno de los puntos atractivos que llega de la mano de la serie 40 de Nvidia, es que viene acompañada de algunas mejoras en las tecnologías de Nvidia, entre ello el acceso a DLSS 3, la tecnología que permite jugar con un mejor desempeño a través de una reconstrucción de las imágenes a través de la inteligencia artificial.

El DLSS 3 a diferencia del DLSS 2 que está disponible para las previas generaciones de tarjetas gráficas de Nvidia, utiliza la inteligencia artificial para crear cuadros completamente nuevos en lugar de sólo pixeles, lo que permite apuntar a un juego mucho más fluido, creando cuadros completamente nuevos. Con esto es que la tecnología permite un rendimiento bastante más elevado, aunque por el momento, como ocurre al comienzo de todas las tecnologías, está disponible sólo para un determinado número de juegos entre los que se encuentran: A Plague Tale: Requiem, Call of Duty: Modern Warfare, Cyberpunk 2077, F1 22, Resident Evil Village, entre otros.

Pero vamos a lo que nos importa... En el caso de los juegos, como es de esperar la mayoría de estos los podremos disfrutar en resoluciones elevadas ya sea Full HD, 2K o 4K manteniendo una cantidad de FPS considerable y gráficos bastante elevados. Es así como por ejemplo en el caso de Shadow of the Tomb Raider al jugar en 1440p podemos mantenernos por sobre los 200 fps situación similar ocurre con juegos como Control. En el caso de Assassin’s Creed Valhalla, uno de los juegos más exigentes en la actualidad al jugar a esta resolución es que podemos conseguir un promedio de 160 cuadros por segundo, cifra más que considerable si tenemos en cuenta que es un título que requiere una gran cantidad de procesamiento gráfico.

En el caso de Cyberpunk 2077, al combinar la potencia que tiene esta tarjeta con la tecnología DLSS 3, al jugar en 1440p es que podemos jugar con más de 80 cuadros de segundo, cifra más que considerable si es que consideramos las características de este título.

En conclusión, la potencia que entrega la RTX 4090 es sobresaliente al momento de jugar, sobre todo al momento de combinarla con las diferentes tecnologías de Nvidia como el DLSS 3. Junto con esto sus cores dedicados permiten un mayor uso de los diferentes recursos permitiendo optimizar el rendimiento que esta entregan.

Lo que si hay que mencionar es que aunque la Nvidia RTX 4090 es potencia pura al momento de jugar o realizar trabajos que requieran un gran procesamiento gráfico, no es una tarjeta al alcance de todos, ya que el mayor problema que presenta es su valor el cual se encuentra por sobre los dos millones de pesos en el caso de Chile.

Equipo en el que se realizaron las pruebas: