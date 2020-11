Review | Poco X3 NFC: Un gama media con grandes atractivos

En el mundo de los teléfonos inteligentes el segmento de gama media siempre es el más disputado, y es que aunque los gama alta siempre tiene los dispositivos más atractivos y llamativos, los más vendidos siempre son los de la gama media dado su relación precio/calidad. En este segmento es que entra el POCO X3 NFC, de la filial de Xiaomi, el cual a pesar de estar enfocado en esta media cuenta con características que sin duda lo vuelven una atractiva opción para cualquiera y en especial para los que disfrutan de los videojuegos.

Desde el momento en que uno abre la caja de este teléfono lo primero que llama la atención es su tamaño, y es que este smartphone, es de todo menos pequeño, con una pantalla de 169,4 mm de diagonal, y unas dimensiones de 165,3 x 76,8 mm no pasa desapercibido. Esto puede que haga que algunos tomen distancia, pero este teléfono resulta bastante cómodo de manipular, incluso con una mano.

Su carcasa trasera es de plástico con un toque metalizado, lo que provoca que las huellas se marquen con facilidad y resulte bastante difícil mantenerlo con una superficie limpia. En cuanto a los conectores cuenta con lo habitual USB tipo-C para carga y una entrada de 3.5 mm para los audífonos.

Pero vamos al gran atractivo de este teléfono, y es que sin duda lo que más llama la atención es su pantalla, la cual corresponde a una pantalla IPS con una resolución de 1.080 x 2.400 píxeles (Full HD+), soporte para HDR10 y el gran atractivo de poseer una tasa de refresco de 120Hz, algo que no suele ser habitual en teléfonos de esta gama.

Hay que mencionar que esta tasa de refresco no es constante y depende mucho del contenido que estemos utilizando, por lo que si ejecutas un juego que no llega a esta frecuencia la pantalla se adaptará funcionando a una menor tasa de refresco. Esto permite ahorrar batería con aquellos juegos o aplicaciones que no requieren de una gran fluidez para funcionar.

El Poco X3 NFC, además viene acompañado por un procesador Qualcomm Snapdragon 732G, el cual entrega la potencia necesaria para jugar diferentes títulos sin mayores problemas, es así como lo probamos en juegos de rápida acción como Call of Duty: Mobile, Arena of Valor o Genshin Impact, y no presentó problemas mayores problemas de rendimiento, aunque en este último en ocasiones disminuían los cuadros por segundo. De igual forma, juegos más pausados como los habituales y populares gacha, este teléfono funciona sin ningún tipo de problema. En nuestro caso al estar jugando Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions, este lucía increíble en la pantalla con una gran luminosidad y colores fuertes y atractivos.

De esta forma el POCO X3 NFC, se vuelve ideal para aquellos fanáticos de los videojuegos y que no pueden ir por un teléfono de gama alta, a esto además se suma que cuenta con Game Turbo, una interfaz que permite optimizar el rendimiento de los diferentes juegos, y sacarle el máximo provecho.

En cuanto a las cámaras que posee, este teléfono no deslumbra, pero dado su valor sin duda se convierte en una atractiva opción. El POCO X3 NFC de esta forma cuenta con un módulo central en su parte trasera que agrupa sus cuatro cámaras: una principal de 64 megapixeles f/1.9, un gran angular de 13 Mpx f/2.2 119°, un macro para tomas cercanas de 2 Mpx f/2.4 y una de profundidad de 2 Mpx f/2.4.

Las diferentes cámaras funcionan bastante bien, sobretodo cuando se activa el HDR, lo que permite capturar colores más vivos en las imágenes. De igual forma el macro funciona bastante bien, aunque hay que tener un poco de paciencia al tomar las fotografías ya que al más mínimo movimiento se puede ver arruinada la imagen. Finalmente teléfono cuenta con varias opciones que permiten obtener el resultado que esperamos con las diferentes cámaras, para esto cuenta con una aplicación que resulta fácil de usar y que entrega diversas opciones dependiendo de lo que queremos.

De igual forma el POCO X3 NFC, soporta video a 4k a 30fps, por lo que se puede grabar a una excelente resolución, a la vez, también se puede grabar a 1080p a 60fps por si lo que quieres es una mayor fluidez.

Sumado a todo lo anterior cuenta con una batería de 5.160 mAh, lo que lo convierte en una gran opción, pudiendo pasar hasta dos días sin ser cargado. De todas forma, como el POCO X3 NFC resulta atractivo para jugar, la gran batería ayuda a poder estar varias horas sin tener que estar preocupándose de cargarlo o de que se vaya a apagar a media jornada.

De igual forma, con la carga rápida de 33W que incluye su cargador, este teléfono en pocos minutos recupera gran parte de su batería, es así como en alrededor de 30 minutos ya es posible tener el 50% de batería, y en poco más de una hora el 100%.

En conclusión, dado su valor que ronda los $259.000 pesos chilenos, este teléfono resulta una atractiva opción, tanto su cámara, como su pantalla lo vuelven ideal para capturar y revisar las imágenes que tomamos. Además, su pantalla de 120Hz y su amplia batería lo vuelven ideal para el gaming y disfrutar de la mejor forma los diferentes títulos que actualmente hay disponibles para móviles.

Acá te dejamos algunas de las imágenes tomadas con este teléfono: