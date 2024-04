Review | Samsung Galaxy S24 Ultra, la revisión de un lujo que apuesta por la innovación

Cuando apuntas a obtener un dispositivo que “lo tiene todo”, generalmente la apuesta es ir por un smartphone de gama alta. Y cuando hablamos de aparatos que corren bajo el sistema Android, no hay opción más segura que ir por uno de la serie Galaxy S de Samsung. Básicamente, la misma que año a año presenta a la crème de la crème con la joya de la corona: los equipos Ultra.

En el caso de los dispositivos lanzados durante este año, el Samsung Galaxy S24 Ultra sigue esa tendencia, aunque hay que decir que, en el papel, no marca grandes diferencias en términos de hardware con el equipo del año 2023. Por ejemplo, el S24 Ultra tiene una cámara principal con 200 megapixeles, en contraste a los 108 de la edición anterior, mejor calidad de grabación de video, una versión de Gorilla Glass más reciente y un procesador que es alrededor de un 10% más rápido, pero el equipo S23 no se queda tan atrás en sus especificaciones e inclusive tiene más megapixeles en su cámara principal y una velocidad de GPU más rápida. Es decir, lo anterior explica que el foco en este año, yendo contra la corriente de lo que actualmente ocurre con los smartphones, no fue apostar a volcar todo en más y mejores números de hardware.

No, sí algo corona al S24 Ultra es la gigantesca apuesta de la compañía surcoreana por la inteligencia artificial y una serie de prestaciones que tienen una sola cosa en la mira: hacer más fácil una serie de cosas que no te lleven a salir fuera de tu celular. Que todo lo puedas hacer en el smartphone, desde tener conversaciones con personas que manejan idiomas que no dominas hasta editar a placer imágenes que puedes cambiar casi por completo.

Especificaciones técnicas:

Sistema operativo: Android 14 basado en One UI 6.1

Pantalla: AMOLED LTPO con resolución Quad HD de 6.8 pulgadas y tasa de refresco de 120 Hz con Gorilla Glass Armor

Almacenamiento: Desde 12GB de RAM con 256GB de ROM hasta 12GB de RAM con 1TB de ROM

Cámara Frontal: 12 MP (f/2.2)

Cámara principal: 200MP (Gran angular), 12MP (ultra Gran Angular), 10MP (Teleobjetivo 1), 50MP (Teleobjetivo 2) con zoom óptico hasta 10x y zoom digital hasta 100X

Batería: 5.000maH con carga rápida dce 45W y carga inalámbrica de 15W.

Otros: 5G (2xNano + eSIM), WiFi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB tipo C

Puestas las caras sobre la mesa, lo primero que llama la atención con este tipo de equipos premium en su diseño trasero y el S24 Ultra apuesta en esa línea por un estilo minimalista que reduce el módulo de cámara, alejándose de esa antigua tendencia que las hacía cada vez más prominentes, y a la vez también apuesta por un cristal llamativo con biseles recubiertos de titanio que le dan todo el toque de gama alta que un equipo como este requiere. Por lo mismo, elementos como la calidad de los materiales y los acabados de su construcción, incluyendo sus botones, están al más alto nivel.

En lo que concierne a la pantalla, Samsung apostó en esta ocasión por dejar atrás las curvaturas en el display para que el equipo luzca con todo una de sus características más llamativas: una pantalla AMOLED que adapta de forma espectacular su brillo, inclusive cuando lo anterior está puesto al mínimo, y colores reproducidos de una forma tal, con todo y una función de “tono de color adaptable”, que ponen a este dispositivo a la cabeza de lo que un smartphone puede tener hoy por hoy en términos de presentación visual. Sumen una mayor durabilidad, gracias a un Gorilla Glass Armor que promete ser más resistencia, y un trabajo para reducir los reflejos al máximo y presentas negros profundos en pantalla, la apuesta por Samsung es cautivar de buenas a primeras desde la primera impresión.

Y si lo anterior entra por la vista, tengan en cuenta que el S24 no deja atrás a los oídos, ya que este smartphone cuenta con audio Dolby Atmos, un volumen máximo muy claro que no suena saturado y varias características de personalización para ajustar a placer, ya sea cuando estén videos videos, películas o disfrutando de videojuegos, algo que con lo que este equipo no tiene problemas, ya que puede correr sin problemas lo que se les ocurra cortesía de su procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, una combinación de hardware que no suda y un buen manejo para evitar que el teléfono se sobrecaliente en exceso cuando probamos los títulos más demandantes del mercado, como PUBG o Diablo.

Finalmente, en lo que concierne a las cámaras, no existen diferencias significativas en contraste al modelo del año anterior, más allá de la configuración del teleobjetivo y mejoras en los accesos a sus funcionalidades, que obviamente incluyen un modo Pro, no obstante sí se nota una afinación en los resultados para situar al Galaxy S24 Ultra en el lugar en el que está siempre este modelo: en lo más alto que pueden conseguir hoy por hoy en un smartphone.

Es decir, tomen como ejemplo las siguientes imágenes capturadas en el marco de su lanzamiento.

Puesto sobre la mesa todo lo anterior, repito, el hardware no es el caballito de batalla de Samsung, ya que pese a que pone sobre la mesa uno de los equipos más poderosos del mercado, también busca distanciarse del resto con un vuelco total hacia el uso de la inteligencia artificial.

El software toma el protagonismo con la IA a la cabeza

Más allá del hardware que siempre se toma la conversación, pues la gente lo primero que pregunta es qué tan rápido es un equipo o qué tal anda la batería, el Samsung Galaxy S24 Ultra emerge como la nueva insignia de la marca surcoreana, rompiendo con la tradición de meras actualizaciones incrementales de hardware. En lugar de ello, se enfoca en la integración de la inteligencia artificial para potenciar la creación de contenido, especialmente en el ámbito fotográfico, dejando en claro que su mirada está puesta en el mundo dominado por redes sociales en donde la imagen lo es todo como son los casos de Instagram y TikTok.

En esa línea, el uso de la inteligencia artificial marca un hito significativo en el Galaxy S24 Ultra, especialmente en la fotografía. La función “Circle to Search” de Google, disponible en estos dispositivos desde su lanzamiento , permite a los usuarios realizar búsquedas personalizadas escaneando imágenes. Por ejemplo, si van caminando por la calle, pueden tomar una fotografía de una mochila que les llamó la atención, buscarla en la web para ver dónde la venden o en dónde está más barata.

Las opciones y mejoras del S24 en términos de software no se quedan solo ahí. Una opción muy llamativa tiene relación con la posibilidad de entablar conversaciones con personas que hablan otro idioma y obtener una traducción en vivo que funciona bastante bien, expandiendo las capacidades de comunicación propias de un smartphone. Sumen una asistencia para los mensajes de texto, generando cosas como una traducción de textos en tiempo real, o un asistente para transcribir audios y generar notas.

Pero la IA desempeña un papel crucial en la edición de imágenes, ofreciendo una serie de herramientas llamadas Motor ProVisual que entrega sugerencias automáticas y herramientas para modificar y mejorar las fotografías que sean capturadas. Obviamente esa edición de IA es prometedora, ya que más allá de que esta función aún está en sus primeras etapas - y puede no ser perfecta en todos los casos -, las posibilidades de creación de contenido se multiplican significativamente con sus alternativas.

En ese sentido, una de las características más notables es la capacidad de la IA para editar imágenes de manera generativa, permitiendo a los usuarios eliminar objetos no deseados o incluso rellenar áreas vacías de manera automática. Lo anterior abre un gran abanico de posibilidades en la edición fotográfica, pues más allá de que su rendimiento puede variar según la complejidad de la imagen y la presencia de elementos humanos en el fondo, se pueden generar cambios en la imagen sin tener conocimientos de Photoshop ni correr el riesgo de pedir ayuda en redes sociales y terminar siendo un meme.

Y tomen en cuenta que todo ese trabajo de edición en el celular es posible gracias a tecnologías en la nube de Google (Gemini Pro e Imagen 2), las que están capacitadas para arreglar cualquier tipo de imagen y generar, literalmente, verdaderos milagros para crear un multiverso de posibilidades.

Las opciones no se quedan solo en términos de imagen, intérprete de idiomas o en las búsquedas con análisis contextual de la pantalla, ya que también tiene mejoras en el teclado, las notas, la creación de resúmenes de páginas web, un trabajo súper llamativo para ralentizar videos e inclusive la creación generativa de fondos de pantalla. Todo está puesto ahí para expandir las posibilidades en esta era insipiente de la inteligencia artificial, aunque probablemente no las estarán utilizando constantemente si no son el tipo de perfil de usuario que las requiere en el uso diario.

En definitiva, lo que queda es un equipo que está, como debe ser por su costo, a la cabeza del escenario Android durante este año. Tiene un diseño llamativo que entrega una presentación premium, una pantalla como ninguna otra y elementos que buscan marcar la diferencia, tanto en la IA como en el trabajo con sus espectaculares cámaras. Esa innovación marca el plus.

Y al finalizar, considerando una de las cosas que se me fue mencionar, este equipo también cuenta con mejoras en la capa de personalización de One UI sobre Android que entregan una experiencia más fluida y que se siente menos molesta, a la hora de intervenir en exceso en la navegación a través de sus diferentes aplicaciones y características, lo que siempre es un plus considerando que la promesa de Samsung siempre es entregar más actualizaciones para pulir y extender la vida útil de estos equipos que son literalmente un lujo.

El Samsung S24 Ultra actualmente está a la venta en el sitio oficial desde $1.469.990 pesos chilenos.