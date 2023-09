Review | Sea of Stars: Un juego que para todos los fanáticos de los RPG retro

Sea of Stars, el RPG retro de Sabotage Studio era uno de los juegos independientes más esperados de este 2023 y es que la estética pixel art, atractivos diseños, así como su jugabilidad retro, llamaban la atención de todos aquellos aficionados al género que crecieron jugando títulos como Chrono Trigger, Final Fantasy o Golden Sun. En este aspecto, Sea of Stars, que ya se encuentra disponible cumple en gran medida con lo prometido y se vuelve con facilidad en uno de los títulos imperdibles de este año.

Lo primero de lo que hay que hablar de Sea of Star es de su historia, y es que este nuevo RPG nos presenta una historia de fantasía bastante tradicional, que aunque no cuenta con grandes giros o sorpresas, logra cautivar, principalmente a través de su construcción de mundo y personajes. Es así como se nos presenta una historia protagonizada por dos héroes, Valere y Zale, quienes poseen los poderes del sol y la luna, y son capaces de ejecutar ‘Eclipse Magic’ la única arma capaz de destruir al malvado ser conocido como The Fleshmancer y sus criaturas.

Siendo tan sólo unos niños es que estos son separados del resto de su pueblo y amigos, para ser entrenados en la magia y combate, y con esto cumplir su deber como Guerreros del Solsticio. Como es de esperar, Sea of Stars cuenta con algunos giros, ninguno tan sorprendente o que no se pueda predecir, pero de todas formas logra entretener y cautivar, con un desarrollo que se siente bastante ágil y que nos conduce de buena forma a través de su trama.

Un punto importante a resaltar es que gran parte del atractivo del juego son sus diferentes personajes, y es que más allá del dúo de protagonistas, nos encontramos con atractivos personajes que vuelven mucho más dinámica la historia, desde Garl, el amigo de la infancia y guerrero cocinero de los protagonistas, hasta la misteriosa asesina capaz de utilizar portales, Serai, todos suman su parte para volver este juego en el increíble título que es.

Otro elemento que se destaca de Sea of Stars y lo vuelve uno de los mejores títulos independientes del 2023, es su jugabilidad, y es que desde Sabotage Studios han logrado combinar elementos de los RPG clásicos, como lo es el combate por turnos, con una serie de mecánicas que le dan más dinamismo a las batallas.

Es así como nos encontramos con las bases de un RPG por turnos clásico, donde nuestros personajes y enemigos atacarán en determinado orden, con la posibilidad de realizar diferentes acciones como atacar, utilizar magia, técnicas grupales o algún ítem. Ya sea que ataques o al utilizar determinadas magias, es que podrás realizar una acción extra lo que te permitirá infligir más daño.

En el caso de atacar si justo cuando va a impactar el golpe presionamos el botón de acción haremos más daño. De igual forma las magias nos harán hacer diferentes acciones como mantener presionado determinado botón o presionarlo en reiteradas ocasiones a determinado ritmo con el fin de hacer que nuestro ataque rebote contra el enemigo. Estas mecánicas no se restringen sólo al atacar, ya que al momento de defender es que podemos presionar el botón de acción en el segundo preciso del ataque enemigo para bloquear parte del daño realizado.

Todo esto, vuelve mucho más dinámico el combate sin dejar atrás que todo ocurre por turnos, y recuerdo en cierta medida a cuando uno era un niño y presionaba de todas las formas los botones al momento de atacar o defender con la esperanza de que realizar más daño o evitar que nuestros personaje muriera.

Sea of Stars de esta forma junta dos aspectos que hasta la fecha han sido foco de conflicto en los RPG, y es que mientras muchas desarrolladoras dejan atrás el combate clásico por turnos de los RPG en pos de uno más dinámico y centrado en la acción, Sea of Stars nos entrega un combate por turnos dinámico, que nos mantiene realizando diferentes acciones a la vez que mantiene las bases de esta jugabilidad clásica.

Al momento de analizar Sea of Stars es que son pocos los puntos bajos con los que cuenta el juego, y si la historia y jugabilidad se destacan, similar es lo que ocurre con los gráficos, donde nos encontramos con un colorido pixel art que acompaña los diferentes escenarios y personajes. La variedad de escenarios de esta forma lucen bastante atractivos y acompañan perfectamente la historia fantástica que presenta el juego.

Junto con el pixel art, el juego es acompañado de una serie breves cinemáticas, las cuales cuentan con un estilo de animación atractivo y que le dan un plus a cómo se desarrolla el juego y a la forma en que se presentan diversos personajes.

En cuanto a los gráficos, nos encontramos con un pixel-art bastante atractivo y llamativo, el cual resalta tanto en los combates como en los diferentes escenarios que posee el videojuego. Este pixel art además es acompañado por unas increíbles animaciones que acompañan la historia y que le dan un plus al desarrollo del videojuego.

En la misma línea, la banda sonora se acopla de forma perfecta al videojuego y ayuda a mantener esa sensación de juego de fantasía retro, que cautiva y nos hace querer seguir jugando. En la banda sonora es que nos encontramos con Eric W. Brown, compositor que ya trabajó en el otro juego del estudio The Messenger, el cual se destacaba por su estilo 8 bits, junto con este, es que el juego cuenta con algunas pistas de Yasunori Mitsuda, reconocido compositor japonés quien ha trabajado en importantes RPG como Chrono Trigger o Xenoblade Chronicles.

En conclusión..

Sea of Stars es un juego que cumple con creces con lo esperado, es un título que llama la atención tanto por su arte como por su jugabilidad y se convierte en un juego que todos los fanáticos de los RPG deberían probar.