Review | Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night: Una película que cautiva con su aspecto visual

Sword Art Online es una de las franquicias de anime más reconocidas y ahora es que ha llegado a los cines de Chile Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night, el segundo filme de Sword Art Online Progressive, un reinicio de la saga que pone el foco en el personaje de Asuna.

Si la primera parte presentaba el crecimiento de Asuna, poniendo el centro en como es que llegó al mundo de SAO y como es que fueron sus primeros días hasta convertirse en la guerrera que todos conocemos, esta segunda película se siente en cierta medida como un retroceso en la construcción del personaje, que vuelve a ser el mismo del comienzo y que a ratos pierde protagonismo.

Pero comencemos con la historia, la historia se sitúa dos meses desde que Asuna y Kirito quedaron atrapados en Sword Art Online, mientras el primer filme presentaba como es que habían sobrepasado el primer piso de Sword Art Online, es que ahora saltamos hasta el quinto, donde Kirito y Asuna luchan en la vanguardia con el resto de jugadores que buscan acabar el juego. En este aspecto, es que ambos se ven involucrados en una trama entre las dos facciones que lideran la vanguardia que tienen una frágil alianza la cual se puede ver destruida debido a un ítem que le daría una ventaja notable a una por sobre otra. Es así como los protagonistas deben encontrar la forma de solucionar esto con el fin de que no se vea afectado el progreso.

Hay que mencionar que aunque la trama sigue la línea de la primera película, la forma en que se presentan los hechos se aleja bastante de la que pudimos ver en Aria of a Starless Night, ya que mientras esta trataba más en profundidad las motivaciones y sentimientos de los jugadores atrapados, este filme reduce en gran medida este aspecto para enfocarse netamente en la línea argumental de avanzar por los pisos. Es así cómo se siente mucho más liviana y con menos consistencia que su predecesora.

De igual forma, el personaje de Asuna se ve un tanto disminuido en esta película, con respecto a lo que vimos en la primera entrega, ya que en la primera, fue posible ver desde la chica que se vio atrapada en este juego y todo su crecimiento hasta ser una guerrera de temer. Acá pareciera que a ratos Asuna olvida todo lo que ha aprendido y vuelve a ser la novata de la primera entrega, quitándole todo el peso al crecimiento que tuvo el personaje.

A pesar de esto y aunque la película se siente más liviana que su predecesora, esta mantiene un buen ritmo en la trama, la cual avanza con rapidez y sin muchos momentos que nos desvíen de la historia central. En esta línea, la introducción de los players killers o ‘PK’, aquellos jugadores que no les interesa poner un fin al juego, y acaban con la vida de otros jugadores, permite explorar otro aspecto de lo que viene a ser el mundo de SAO, aunque se deja un poco en suspenso esta línea de cara al futuro.

Tal como la primera entrega, uno de los aspectos más destacables de esta película es su aspecto visual, el cual mantiene un enorme nivel y hace que los diferentes combates que se producen luzcan de la mejor manera, con colores vibrantes y una animación que da gusto ver.

Otro de los aspectos que lucen en esta película es su banda sonora, la cual acompaña de buena forma cada momento, y especialmente los momentos de combate, dándole la emoción que requieren.

Finalmente hay que mencionar que si no conoces SAO o no has visto por lo menos la primera temporada, resulta muy probable que no entiendas algunos aspectos de Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night, ya que el filme no dedica mucho tiempo a la construcción de mundo o presentación de ciertos personajes secundarios. Por otro lado, si es que viste la serie, esta se disfruta mucho más de principio a fin.

En conclusión…

Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night es una película que no está al nivel de su antecesora, y aunque mantiene el atractivo aspecto visual que ha caracterizado a la saga de películas ‘Progressive’, su trama se trata de una forma mucho más ligera. A pesar de esto, si es que eres un fan de SAO, la película divierte y se disfruta bastante sobre todo por sus escenas de combate.