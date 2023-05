Review | The Last of Us Part 1 para PC: Un juego que merecía más

The Last of Us es una de las sagas de videojuegos más populares de los últimos años, y es que desde el lanzamiento de la primera entrega en 2013 para PlayStation 3 el juego atrapó los corazones de los fanáticos con su historia y personajes. El tiempo ha pasado y cuando la producción ha tenido una secuela, adaptación televisiva y remake, es que finalmente aterriza en PC para disfrute de todos aquellos que no poseen una consola PlayStation, o por lo menos esa era la idea inicial que no se concretó del todo.

Lo primero que hay que mencionar, es que The Last of Us Part 1 es un excelente juego, la historia de Ellie y Joel sigue siendo tan atrapante como la primera vez que jugaste el juego, y la mejora gráfica que ha tenido el juego sin duda permite disfrutar de mejor manera este increíble mundo, sin embargo, el problema principal se encuentra en este port, el cual tiene una serie de problemas técnicos que en ocasiones hacen que queramos dejar el control y ponernos a hacer otra cosa.

El primer problema, lo encontramos nada más al iniciar el juego por primera vez, ya que la compilación de shaders dura unos buenos minutos -en nuestro caso alrededor de 20 minutos, con reportes a través de la página de Steam de personas que estuvieron de 1 a 3 horas esperando para poder jugar-.

De todas formas los problemas no termina sólo acá, una vez ya iniciado el juego nos encontramos con problemas de optimización que fuerzan en gran medida su funcionamiento, esto es de tal forma, que en muchas ocasiones aunque estés con la configuración recomendada de acuerdo a tu sistema, tendrás que entrar a mover cosas de las opciones y en el fondo disminuir la calidad para que pueda funcionar como corresponde.

Cabe mencionar que para probar el juego utilizamos un computador con una tarjeta gráfica Nvidia RTX 3080, un procesador Intel i9 de décima generación, 32 GB de memoria RAM y almacenamiento sólido NVMe 2.0, y una vez ya pasado el suplicio de los sombreadores el juego rendía a unos frames estables moviéndose a entre 70 y 80 cuadros por segundo a una resolución de 2K, aunque en ocasiones comenzaba a dar algunos tirones sin razón aparente.

A pesar de los problemas algo que hay que mencionar es que el juego sigue siendo el gran juego que se lanzó en 2013, es un título excelente que se disfruta de principio a fin, con una historia que atrapa y que te mantiene pegado al control en todo momento.

En el mismo ámbito, hay que mencionar que no es la primera adaptación a PC de un juego de PlayStation que presenta problemas en su lanzamiento, y aunque ya ha tenido varias actualizaciones, es probable que más lleguen en las próximas semanas solucionando los diferentes problemas hasta volverse la adaptación que realmente merece The Last of Us.

Si dejamos el rendimiento de lado, hay que mencionar que gráficamente el juego luce increíble, el nivel de detalle que tiene es sorprendente y al momento de poner las diferentes opciones gráficas en Ultra, es que sale a relucir de una manera increíble, ya sea en sus personajes o sus paisajes, todo se tiene un enorme nivel de detalle, favoreciendo en gran medida la inmersión del juego.

En conclusión…

The Last of Us Part 1 sigue siendo un gran juego, pero esta adaptación en estos momentos no es la mejor. Es así como si puedes jugarlo en PlayStation es lo más recomendado, pero de todas formas es probable que tarde o temprano el juego enderece el rumbo y se pueda disfrutar tanto en PC como en PlayStation sin mayores problemas, convirtiéndose en el port que realmente merece The Last of Us Part 1.