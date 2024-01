Review | The Last of Us Part 2 Remastered: Una versión pensada en los fanáticos de la saga

Cuando pensamos en remasters o remakes lo primero que se nos viene a la mente son juegos con una antigüedad considerable, con ya varios años y que necesitan una actualización tanto en sus gráficos como en su jugabilidad, es por esto que cuando se anunció The Last of Us Part 2 Remastered sin duda llamó la atención ya que el juego resulta bastante “actual” para tener este tipo de tratamiento.

Faltando sólo unos días para sus llegada es que tuvimos la oportunidad de probar esta versión, que se convierte con facilidad en la mejor forma de disfrutar el título de Naughty Dog y se vuelve la forma perfecta de jugar esta entrega, ya sea que quieras revivir la historia de Ellie y Abby una vez más, o jugar por primera vez esta aventura.

Al hablar de un remaster lo primero que se nos viene a la cabeza son las mejoras gráficas, pero ¿Puede un juego con tan sólo 3 años de antigüedad tener mejoras que se noten? Aunque uno podría pensar que no, la respuesta es si, sobre todo si tenemos en cuenta que el juego original se lanzó para la generación previa, la PS4. Es así como los cambios gráficos se notan desde un primer momento, ya que ahora nos encontramos con un juego que puede funcionar de forma nativa a 4K, con texturas y sombras mejoradas. También hay mejoras en la animación y en la distancia de dibujado por lo que el juego luce increíble y se nota desde los primeros minutos.

Hay que mencionar que las mejoras gráficas se notan principalmente en los bordes más suavizados y los escenarios, lo que acompaña de buena forma la excelente jugabilidad que tiene el título, la cual hay que apuntar que aunque mantiene gran parte de los aspectos del título original saca provecho de los controles DualSense de la PlayStation 5, puntualmente de la respuesta háptica generando una experiencia más inmersiva. Hay que mencionar que esto último la verdad no termina de notarse del todo -hay juegos donde está implementado de mejor manera-, pero es una excelente adición para sacarle partida a las características de la nueva generación.

Otro elemento destacado de este remaster es que cuenta con una serie de nuevas opciones, entre ellas la posibilidad de tocar diferentes tipos guitarra e instrumentos, utilizando a personajes como Joel, Ellie o incluso Gustavo Santaolalla, el reconocido compositor de la música de The Last of Us. De igual forma tenemos el modo Sin retorno, un modo roguelike, donde se deben sostener una serie de enfrentamientos aleatorios hasta enfrentar un jefe final. Al ser un roguelike, cada vez que juegas los escenarios van cambiando, por lo que resulta una atractiva forma de pasar el tiempo si es que ya acabaste con la historia principal y quieres seguir disfrutando del título.

Entre los diferentes modos hay que destacar el ‘Detrás de Cámaras’, opción que incluye una serie de características, entre las cuales se encuentran diseños del juego, una serie de contenido sobre el desarrollo como acceso al Podcast con desarrolladores, quienes abordan diferentes aspectos del título y finalmente los ‘Niveles perdidos”, que corresponden a tres versiones tempranas de niveles inéditos del juego (Fiesta en Jackson, Alcantarillas de Seattle y La Cacería). Lo atractivo de este modo más allá de que nos permite visitar niveles sin completar, es que cuentan con comentarios de los desarrolladores lo que permite entender mucho más cómo se construyó este juego, y es una excelente forma de ver el proceso creativo y las ideas que hay tras cada elemento que hay en la pantalla.

También hay que mencionar que el juego saca ventaja de otros de los aspectos de la PlayStation 5 como lo es la carga rápida, lo que siempre se agradece bastante, ya que permite sostener un juego mucho más fluido.

Finalmente sobre la jugabilidad. Lo primero que hay que mencionar en que este aspecto casi no se presentan novedades con respecto a la entrega original, pero como dice el dicho si algo funciona para que cambiarlo, y es que como ya mencionábamos, el juego se lanzó hace pocos años por lo cual aún se siente una jugabilidad actual y bastante atractiva, por lo que los ajustes realizados como sacar provecho del DualSense son elementos más que suficientes para que este juego no pierda ningún punto en este aspecto.

En cuanto a la historia esta sigue siendo el mismo excelente relato que en el título original, por lo que para tener una review de esta puedes ir a nuestra reseña de la versión original del juego.

En conclusión...

The Last of Us Part 2 Remastered es una excelente versión tanto para aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de jugar la secuela de The Last of Us o para quienes quieran volver a revisitar esta historia. Elementos como ‘Niveles Perdidos’ o el detrás de cámara le dan un plus para quienes están interesados en cómo fue el desarrollo de este aclamado juego, a la vez que el roguelike ‘Sin Retorno’, entrega una rejugabilidad bastante atractiva para aquellos que disfrutaron del sistema de combate.

The Last of Us Part 2 sigue siendo un gran juego y en esta versión tanto quienes disfrutaron de la historia, la jugabilidad, la música o quienes sean seguidores de Naughty Dog, tienen un apartado pensado en ellos, por lo que se vuelve un verdadero imperdible, sobre todo si quieres tener la historia fresca de cara a la segunda temporada de la serie de HBO.