Review | Zombie Rollerz: Pinball Heroes, un juego que no termina de convencer

El pinball es una de las formas de entretención clásicas que se mantienen hasta el día de hoy por lo que no resulta nada extraño que cada cierto tiempo salgan videojuegos basados en este pero dándole algún tipo de giro. En este contexto es que llega Zombie Rollerz: Pinball Heroes, un pinball, que cuenta elementos de RPG, a la vez que mantiene las bases del clásico pinball.

Zombie Rollerz: Pinball Heroes, como se puede deducir de su nombre nos transporta a un mundo lleno de zombies, en dónde el jugador debe tomar el control de un héroe -hay varios para escoger los cuales se pueden ir desbloqueando a medida que juegas- para luego enfrentarse a las hordas de no muertos a través de diferentes etapas y mundos. Al ir avanzando el jugador entrará en cada uno de los niveles que son etapas de pinball, dónde los zombies que aparezcan tendrán cierta vida, y que tendremos que golpear con las bolas que tengamos, así como con habilidades especiales.

El juego presenta una trama la cual no convence del todo, y pasa a segundo plano, siendo el atractivo de este juego la jugabilidad, y los diferentes enfrentamientos que se tienen utilizando un pinball.

En cuanto a los niveles que presenta, hay que mencionar que estos resultan atractivos, ya que cuentan con diferentes elementos, con lugares que se pueden ir desbloqueando al golpear determinadas cosas, de forma similar a como ocurre con los pinball. Es así como mantiene la jugabilidad frenética de los pinballs, y a los jugadores apretando constantemente los flippers.

Zombie Rollerz: Pinball Heroes desarrollado por Zynga Games, la conocida desarrolladora de juegos para móviles, y se encuentra disponible para PC, Nintendo Switch y como es de esperar dispositivos iOS y Android.

Este juego no es un juego complejo, es más toma uno de los juegos más mecánicas más simples y lo mantiene casi igual, con la gran diferencia que en vez de golpear lugares estáticos, golpeamos unos zombies que buscan derrotarnos. Esta simpleza, es a la vez lo que más destaca y por otro lado, le juega en contra a este título, ya que como mencionamos no tiene muchos más elementos con lo cual la jugabilidad se vuelve un tanto repetitiva, y aunque derrotar zombies con unas bolas de pinball resulta atractivo en un comienzo, después de un rato ya comienza a cansar, dado que no hay mayores cambios en la jugabilidad.

Hay que mencionar, que a medida que vamos avanzando el juego si presenta un mundo, donde podemos obtener nuevas habilidades, o mejoras para nuestras estadísticas, elementos que dan un plus pero no realizan un cambio grande en la jugabilidad del título.

En conclusión…

Zombie Rollerz: Pinball Heroes es un juego que puede resultar atractivo en un comienzo, pero que luego de un rato no cuenta con elementos que mantengan al jugador atrapado. La historia es un mero relleno para darle algo de contexto al juego, y aunque el juego presenta un mundo, al final no cuenta con mucha relevancia más que para ir pasando de etapa en etapa.