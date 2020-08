Revista Weekly Shonen Jump estrenará cuatro mangas nuevos a partir del 31 de agosto

Cuatro nuevos mangas llegarán a la revista Weekly Shonen Jump a partir del próximo 31 de agosto según fue dado a conocer en la entrega más reciente de la publicación.

Las nuevas publicaciones que se sumarán a la popular revista que posee mangas como One Piece y My Hero Academia, llegarán de forma escalonada, siendo el primero de estos Burn the Witch, la nueva obra del creador de Bleach, Tite Kubo, y que será una publicación corta con cuatro capítulos.

El segundo manga que llegará a la revista, también el 31 de agosto, corresponde a Honomieru Shonen, el cual contará con una historia de Togo Goto e ilustrado por Kento Matsuura. Ambos autores publicaron un one-shot del mismo nombre en la revista Jump Giga en 2017 y en la Weekly Shonen Jump en septiembre de 2018.

El tercer manga que se sumará a la Weekly Shonen Jump corresponde a Kokosei Kazoku de Ryo Nakama, el cual llegará el próximo 7 de septiembre.

Finalmente, la cuarta publicación en sumarse será Bokura no ketsumei, la cual comenzará el 14 de septiembre.

Ayer por la mañana se supo de la cancelación del manga de Act-Age de la revista Weekly Shonen Jump, luego de que el creador de la historia fuera arrestado por acosar a menores de edad. Sumado a esto, hace unas semana es que fue cancelado el manga El Guardián de la Bruja de Asahi Sakano.

De igual forma, es probable que alguna otra serie vaya a finalizar de forma apresurada en las próximas semanas, puntualmente aquellas que no están logrando los resultados esperados.