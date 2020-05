Re:Zero tendrá un nuevo juego que llegará a PS4, Nintendo Switch y PC

Spike Chunsoft anunció durante la jornada de este viernes que se encuentra trabajando en un nuevo juego basado en la franquicia Re:ZERO -Starting Life in Another World-.

Según fue dado a conocer, este juego que tendrá por nombre Re:ZERO -Starting Life in Another World- The False Royal Election Candidate, llegará a PlayStation 4, Nintendo Switch, y PC a través de Steam.

La historia se centrará en la Elección Real, de la primera temporada, pero contará con una serie de eventos ‘What if’, y contará con la supervisión en la trama del autor de las novelas Tappei Nagatsuki. De igual forma, el ilustrador de las novelas, Shinichirou Otsuka se encargará de las ilustraciones de los personajes en el juego.

Cabe recordar que este año, en julio próximo, se estrenará la segunda temporada del anime, el cual se emitió en 2016 y contó con un total de 25 episodios. Recientemente la serie tuvo una nueva versión compuesta por 13 capítulos de 50 minutos de duración.