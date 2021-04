Rian Johnson estaría interesado en dirigir un episodio de The Mandalorian

Rian Johnson quiere dirigir un episodio de The Mandalorian o al menos es lo que el director le habría dicho a Sariah Wilson.

A través de su cuenta de Twitter la reportera y escritora que previamente había asegurado que la trilogía de Star Wars comandada por Johnson seguiría en pie, contó que el responsable de Star Wars: The Last Jedi estaría interesado en participar de un capítulo de la popular serie de Disney Plus.

“Le pregunté a Rian si alguna vez consideraría hacer un episodio de The Mandalorian. Dijo que se moría por hacerlo, pero que para él se trata de programar. Ha estado escribiendo (Knives Out 2) y ahora va directamente a filmarla”, señaló Wilson.

“Entonces sería una cuestión de encontrar tiempo para escapar y hacerlo”, agregó. “Dijo que ha hablado con Dave Filoni al respecto. Había ido y visitado el set durante la primera temporada. Dijo que era genial y yo le dije que estaba muy celosa. Había visto a ‘Baby Yoda’ meses antes de la revelación”.

A lo largo de sus dos temporadas, The Mandalorian ha contado con distintos directores para sus capítulos. Así, aunque algunos directores como el propio Dave Filoni han comandado más de un episodio, siempre está la posibilidad de que se sumen más nombres a esa parte de la serie.

Pero por ahora lo de Johnson solo estaría en el terreno de los deseos y, como mencionó Wilson, por el momento el director estaría bastante ocupado con las secuelas de Knives Out que llegarán a Netflix.