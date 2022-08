Rian Johnson todavía planea realizar su trilogía de Star Wars

Hasta ahora Rian Johnson solo ha presentado una película de Star Wars por cortesía de su trabajo en The Last Jedi. Sin embargo, si todo marcha de acuerdo a los planes del cineasta y Lucasfilm, eventualmente el Episodio 8 solo será parte de la filmografía del director para la saga espacial ya que Johnson podría encabezar su propia trilogía de películas.

Si bien aún no existen detalles sobre qué podrían contemplar las películas de Star Wars de Johnson ni tampoco se ha establecido un plazo para el debut de esas producciones, recientemente el propio director volvió a reiterar que aquel proyecto sigue en pie.

Durante una entrevista con Empire donde también defendió a The Last Jedi, Johnson planteó que aún está interesado en realizar su trilogía y que en estos momentos lo único que estaría frenando el desarrollo de esas apuestas sería un tema de agenda.

“Me he mantenido cerca de Kathleen (Kennedy, la presidenta de Lucasfilm) y nos reunimos a menudo y hablamos de eso”, dijo Johnson. “Es solo en este punto una cuestión de cronograma y cuándo puede suceder. Me rompería el corazón si terminara, si no pudiera volver a esa caja de arena en algún momento”.

Aunque tiempo atrás se indicó que la película de Star Wars dirigida por Taika Waititi sería la siguiente apuesta de la franquicia en llegar a los cines, el director de Thor: Love and Thunder moderó esas expectativas por lo que, considerando que Rogue Squadron de Patty Jenkins también frenó su desarrollo, lo nuevo de Johnson para Star Wars parece estar en la misma nebulosa que el resto de las apuestas para la pantalla grande de esta saga.