Rick and Morty se desligará de Justin Roiland y buscaría a otros actores para interpretar a sus personajes

Justin Roiland no seguirá vinculado activamente a Rick and Morty. Si bien Roiland seguirá siendo el co-creador del popular programa animado, The Hollywood Reporter reveló que Adult Swim decidió cortar su relación con él a raíz de las recientes acusaciones de violencia en su contra.

Como recordarán a inicios de enero se informó que Roiland fue acusado de violencia doméstica y enfrenta un juicio por los cargos de delito grave de agresión doméstica con lesiones corporales y un delito grave de encarcelamiento falso por amenaza, violencia, fraude y/o engaño.

Así, aunque Roiland clama que sería inocente, Adult Swim optó por finalizar su relación con él.

“Adult Swim ha terminado su asociación con Justin Roiland”, dijo Mairie Moore, vicepresidenta de comunicaciones de Adult Swim/Cartoon Network/Boomerang, en un comunicado recogido por The Hollywood Reporter.

Roiland no solo co-creó Rick and Morty con Dan Harmon, quien seguirá como el único showrunner de la serie de aquí en adelante; sino que también era el encargado de realizar las voces de Morty, Rick y otros personajes secundarios como Mr. Poopybutthole. En ese sentido, The Hollywood Reporter asegura que el futuro de la serie no está en duda y solo continuará con otros actores en los papeles de Roiland.