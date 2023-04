A lo largo de su carrera Rihanna no solo nos ha entregado temas como “Umbrella” y “Love the Way you Lie” , sino que también ha forjado un currículum cinematográfico con apariciones en cintas como Ocean’s 8 y Battleship.

En ese sentido, mientras por ahora no hay más música nueva de Rihanna en el horizonte, pronto la cantante volverá a incursionar en el cine con la nueva película de Los Pitufos.

Este jueves durante la CinemaCon 2023 Paramount anunció que Rihanna será la voz de Pitufina en la nueva película de Los Pitufos que será dirigida por Chris Miller y mezclará elementos animados con momentos live-action.

Rihanna también producirá esta película y escribirá música original para su propuesta que explorará qué significa ser un pitufo.

Esta nueva película, titulada oficialmente The Smurfs Movie, será estrenada el 14 de febrero de 2025 en Estados Unidos.