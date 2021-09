Riot Games anuncia concierto virtual de Pentakill, la banda de heavy metal de League of Legends

Riot Games Music, la división musical de Riot Games, anunció un concierto virtual del grupo de heavy metal virtual Pentakill del popular juego League of Legends. Según dieron a conocer, para esto, se asociaron con virtual Wave y The Mill para producir Lost Chapter: An Interactive Album Experience, el cual se llevará a cabo el próximo miércoles 9 de septiembre.

Este anuncio es realizado, luego de que durante la semana pasada, la banda anunciara su tercer álbum completo, III: Lost Chapter.

Desde Riot, mencionaron que el espectáculo virtual ofrecerá a los fanáticos un asiento en primera fila para experimentar las vistas y los sonidos de Pentakill como nunca antes, todo ello gracias a los efectos visuales interactivos y las animaciones en tiempo real del estudio de producción creativa The Mill, ganador de un Oscar.

Riot Games Music reveló anteriormente que III: Lost Chapter “será un álbum conceptual que recorrerá una serie de subgéneros del metal tras la búsqueda de Pentakill para entrar a nuevos reinos sónicos”.

“Estamos contentos por seguir ampliando los límites de la música y la narrativa con Pentakill”, dijo Toa Dunn, de Riot Games Music. “Con nuestros socios de Wave, The Mill y We Are Royale, nos propusimos mostrar lo que puede ser el futuro de las experiencias de entretenimiento virtual.”

Wave ha desarrollado actuaciones virtuales para artistas de todo el mundo, como The Weeknd, John Legend, Dillon Francis, Alison Wonderland y Tinashe, entre otros, llegando a millones de espectadores en todo el mundo.

“Riot Games es el colaborador ideal para Wave, ya que ha sido innovador en el uso de la música y las tecnologías emergentes para construir y ampliar sus mundos más allá de los juegos”, explicó Jarred Kennedy, director de operaciones de Wave. “Wave se estableció en la intersección de la música y el juego desde su creación, y estamos encantados de trabajar con Riot para ayudar a dar forma al futuro de la actuación virtual”.

El concierto se llevará a cabo el miércoles 9 de septiembre a las 17:00 horas de Chile.