Robert Kirkman dice que la temporada 2 de Invincible “se sentirá mucho más grande” que la primera

A través de una reciente entrevista, Robert Kirkman, creador de los cómics de Invincible, se reafirmó al desarrollo de la segunda temporada, apuntando que esta se sentirá “mucho más agrande” que la primera.

En conversación con Entertainmetn Weekly, es que Kirkman tuvo palabras para la esperada nueva tanda de episodios apuntando que “creo que la temporada 1 de Invincible es una representación clara de lo que obtendrás de este programa, pero en general la temporada 2 se sentirá mucho más grande que la temporada 1″.

De acuerdo a lo que agregó en la ocasión “La historia general de Invincible que continuará de una temporada a otra trata sobre el crecimiento y el cambio que atraviesa Mark a medida que pasa de ser un adolescente a la edad adulta... y posiblemente incluso a la vejez. Entonces, en la temporada 2, lo veremos madurar y crecer un poco”.

En la ocasión, Kirkman también se refirió a como afectarán los hechos ocurridos durante la primera temporada mencionando que “Omni-Man se ha ido y no podría ser más esencial para la supervivencia de la Tierra. Creo que, en todo caso, la gente debería ser consciente del hecho de que Omni-Man no sólo se convirtió en una amenaza al final de la primera temporada, sino que también reveló una amenaza mayor en los propios Viltrumites. Esa amenaza entrará en juego en la temporada 2, y Omni-Man no está allí para defender la Tierra, especialmente de su propia gente. Eso termina siendo una perspectiva aterradora que se cierne sobre la serie durante mucho tiempo”.

“La temporada 2 en general representa una apertura del universo, una expansión del universo”, añade el creador, a la vez que apunta que “Hay diferentes facciones, diferentes villanos, diferentes cosas sucediendo”.

La esperada segunda temporada se espera que llegue en noviembre de 2023 a Amazon Prime Video.