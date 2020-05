Robert Pattinson contó por qué decidió interpretar a Batman

El año pasado se cumplieron 80 años desde el debut de Batman y es innegable que durante todos estos años el legado del Caballero Oscuro se ha convertido en algo gigantesco. Después de todo, existen miles de cómics protagonizados por el personaje y de la mano de diversas adaptaciones hemos conocido a un montón de interpretaciones del murciélago.

En ese sentido, está claro que todos tenemos un Batman favorito ya sea en los cómics, las películas, las series animadas o incluso los videojuegos. Por lo que la tarea de dar vida a una nueva versión del personaje es todo un desafío, sobretodo para los actores que tienen la misión de interpretar al detective en cine.

Es por eso que desde GQ decidieron aprovechar su conversación de cuarentena con Robert Pattinson para preguntarle directamente al actor qué lo motivo a ser el próximo Batman en el cine.

Después de todo, tras saltar a la fama con las películas de Crepúsculo, Pattinson ha intentado alejarse de las grandes producciones y la atención mediática. Algo que evidentemente no es posible al interpretar a un personaje como el vigilante de Gotham.

Pero Pattinson argumentó que decidió embarcarse en esta tarea porque precisamente es difícil presentar una nueva versión de un personaje tan icónico.

“Creo que a veces las desventajas, en las que definitivamente he pensado, parecen ser las ventajas", dijo Pattinson. “Me gusta el hecho de que no solo hay versiones muy, muy bien hechas del personaje que parecen bastante definitivas, sino que estaba pensando que hay múltiples interpretaciones definitivas del personaje. Estaba viendo el rodaje de Batman y Robin el otro día e incluso entonces George Clooney decía que estaba preocupado porque ya se había hecho, que gran parte del terreno que debería cubrir con el personaje ya estaba cubierto, y eso era en ¿(19)96, (19)97?”

“Y luego está Christian Bale y Ben Affleck. Y pensé que es divertido que cada vez se cubre más terreno y es como ¿dónde está la brecha?", añadió. "Has visto este tipo de versión más ligera, has visto una especie de versión hastiada, una especie de versión más animal. Y el enigma se vuelve bastante satisfactorio al pensar: ‘¿Dónde está mi entrada?’ Y también, ¿tengo algo dentro de mí que funcione si consiguiera hacerlo? Y luego también, es un papel heredado ¿verdad? Me gusta eso”.

“Hay muy pocas cosas en la vida que a las personas les importan apasionadamente antes de que ocurran. Casi puedes sentir ese empuje de anticipación, por lo que te da un poco de energía. Es diferente de cuando estás haciendo un papel y existe la posibilidad de que nadie lo vea", concluyó el actor.

Es decir, lo que atrajo a Pattinson al papel del murciélago fue el desafío de encontrar otra arista de un personaje que ya ha pasado por muchas interpretaciones.

Actualmente la producción de The Batman se encuentra suspendida debido a la pandemia de COVID-19 y el estreno de la película fue postergado hasta octubre de 2021.