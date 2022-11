Rogue One será “una película diferente” después de la segunda temporada de Andor según Diego Luna

[En esta nota encontrarán spoilers sobre la primera temporada de Andor]

La primera temporada de Andor es una de las mejores producciones de Star Wars en el último tiempo y sin duda su propuesta no solo ha elevado lo que hizo la película que presentó a Cassian, Rogue One, sino que también ha potenciado a la propia franquicia espacial. Pero si creían que eso era suficiente para sufrir el doble la próxima vez que se repitan Rogue One, Diego Luna quiere que se comiencen a preparar para el segundo ciclo.

El actor detrás de Cassian Andor habló con el portal Collider sobre lo que podemos esperar para el ya confirmado retorno de la serie y aseguró que de la mano de una nueva historia se profundizará en la lucha de Cassian y, con los motivos y un trasfondo, naturalmente eso hará aún más fuerte la historia de Rogue One y su sacrificio por los planos de la estrella de la muerte.

“Esa misión suicida en Rogue One, eso es para (la hermana de Cassian). Eso es para Maarva, eso es para su gente, para su comunidad”, dijo Luna. “Me encanta el arco que ha construido Tony (Gilroy), y el arco termina en Rogue One, no en la segunda temporada. Creo que va a ser bastante sorprendente ver Rogue One después de ver la segunda temporada. Creo que verás una película diferente. Seguro que entenderás al personaje desde una perspectiva diferente y estarás con él de una manera diferente”.

La primera temporada de Andor terminó con el personaje titular pidiéndole a Luthen que lo matara o lo permitiera sumarse a la Rebelión, pero como se ha anticipado la segunda temporada no continuará linealmente las aventuras de Cassian a partir de ese punto ya que sus 12 episodios involucrarán saltos de tiempo hasta llegar al inicio de Rogue One.

La segunda temporada de Andor ya comenzó su rodaje, pero aún no tiene una fecha oficial de estreno.