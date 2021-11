Rogue Squadron, la película de Star Wars de Patty Jenkins, ya no se realizará durante 2022

Rogue Squadron tardará un poco más de lo presupuestado en llegar a la pantalla grande y es que aunque el plan original de Lucasfilm contemplaba dar inicio a la producción de la cinta dirigida por Patty Jenkins durante 2022, la compañía finalmente habría determinado que eso no sería posible.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, los productores y el equipo cinematográfico involucrado en Rogue Squadron “se dieron cuenta de que la agenda de Jenkins y otros compromisos no permitirían la ventana necesaria para hacer la película en 2022″.

Tengan en cuenta que Rogue Squadron fue anunciada a fines de 2020 y el objetivo era comenzar la pre-producción de la cinta a fines de este 2021 para dar inicio a la producción durante el próximo año. No obstante, el reporte de THR explica que aunque Jenkins y el guionista Matthew Robinson llevan cerca de un año trabajando en la cinta, los compromisos previos de la directora complicaron esos planes.

A raíz de esa situación Lucasfilm habría sacado temporalmente a Rogue Squadron de su cronograma de producción y pretendería esperar a que Jenkins cumpla con sus compromisos anteriores y regrese al proyecto.

Por ahora no está claro qué proyecto de Jenkins tomó prioridad por sobre el desarrollo de Rogue Squadron (la directora también está trabajando en Wonder Woman 3 y una cinta de Cleopatra) ni tampoco está claro qué película tendrá la misión en convertirse en el primer estreno cinematográfico de Star Wars tras The Rise of Skywalker ya que, pese a esta suspensión de su desarrollo, Disney aún no anuncia un cambio para el estreno de Rogue Squadron contemplado para diciembre de 2023.