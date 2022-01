Roland Emmerich criticó la entrega del mensaje de Don’t Look Up

El director alemán Roland Emmerich es reconocido por sus películas apocalípticas en donde todo se destruye. Desde el éxito de “El Día de la Independencia” a obras como “2012″, el realizador ha hecho que las películas de desastres sean su marca registrada.

Y ahora, en conversación con The Hollywood Reporter, Emmerich fue consultado por la comparación entre algo como “El Día Después de Mañana”, su destructiva película sobre el cambio climático, y la reciente “Don’t Look Up” estrenada por Netflix.

“El Día Después de Mañana se adelantó a su tiempo y estoy un poco preocupado de que Don’t Look Up no logrará nada”, explicó.

“Tú tienes que realmente asustar a las personas y al final de Don’t Look Up es como... están todos sentados ahí y comen y eso es todo. Y luego, hay una escena muy cómica con Meryl Streep”, remarcó Emmerich. “No me importó demasiado, con todos los grandes actores y todo. No”, agregó.