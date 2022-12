Rosemarie DeWitt aparecerá como la mamá de Hughie en la cuarta temporada de The Boys

Parece que en la cuarta temporada de The Boys los problemas de Hughie Campbell no solo estarán acotados a los superhéroes malvados y es que esta semana se confirmó que en el próximo ciclo de la serie volveremos a ver a Simon Pegg como Hugh Campbell Sr, el papá de Hughie, y también conoceremos a la madre del personaje.

La mamá de Hughie será interpretada por Rosemarie DeWitt (The Staircase) y aunque por ahora se desconoce en cuantos episodios figurará, es preciso recordar que su ausencia es parte clave de la historia del personaje.

Pero eso no es todo porque The Boys también añadió a su elenco a Rob Benedict (Supernatural) y Elliot Knight (Titans) como personajes que aún no son revelados.

La cuarta temporada de The Boys ya se está filmando, pero todavía no tiene una fecha de estreno.