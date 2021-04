Roy Harper volvería con superpoderes en Infinite Frontier #2

Al igual que personajes como Batman, Nightwing y el propio Green Arrow, Roy Harper es un héroe que se ha caracterizado por pelear codo a codo con héroes que poseen increíbles habilidades y luchar contra formidables amenazas aún cuando él no cuenta con superpoderes. Pero ahora eso que distingue a Roy de una buena parte de las figuras del Universo DC estaría apunto de cambiar.

Durante esta semana se dieron a conocer las solicitudes de DC Comics para el próximo mes de julio y en el contexto de aquella información se reveló que Roy Harper estrenará nuevas habilidades durante Infinite Frontier #2.

“¿Qué secretos y cambios acechan dentro del Multiverso recién expandido? El tortuoso Director Bones de la D.E.O. vuelve a formar un equipo heterogéneo para mantener a raya a los nuevos mundos, pero ¿se reclutó al agente altamente calificado Cameron Chase porque el director necesita su ayuda, o porque quiere un chivo expiatorio cuando las cosas van mal?”, dice la descripción (vía Newsarama). “Mientras tanto, Alan Scott, el Green Lantern original, toma medidas drásticas para encontrar a su hija desaparecida. Alguien ha secuestrado a Jade y Alan va a averiguar por qué y la traerá a casa. Además, la resurrección de Roy Harper le da al ex Teen Titan algunos nuevos poderes inesperados e impredecibles”.

Infinite Frontier #2 será la segunda entrega de la serie limitada que arrancó a propósito de Infinite Frontier #0, el cómic que dio pie a la nueva etapa de DC Comics a partir de los eventos de Dark Nights: Death Metal.

En ese sentido, cabe recordar que la mencionada resurrección de Roy ocurrió en las páginas de Dark Nights: Death Metal: The Last Stories of the DC Universe y fue necesaria porque Roy había muerto debido a las acciones de su amigo y colega de los Teen Titans, Wally West, en Heroes in Crisis.

Dark Nights: Death Metal: The Last Stories of the DC Universe

Así, aunque el regreso de Roy fue tanteado en Infinite Frontier #0, la promesa del número de julio de aquella serie es que Harper no solo volvió a la vida sino que también lo hará con nuevas y aparentemente complejas habilidades.

Infinite Frontier #2 será escrito por Joshua Williamson, contará con dibujos de Xermanico y su lanzamiento está fijado para el 13 de julio de 2021.