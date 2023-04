Rumbo a la final de la LLA: R7 derrota a Estral y se enfrentará en la final con Six Karma

Durante la tarde de este martes se llevó a cabo la segunda semifinal de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA), ocasión en que se enfrentaron las escuadras de R7 y Estral por el último cupo en la final que se llevará a cabo en Chile el próximo 14 de abril.

Tras una serie que se extendió por cuatro encuentros y con una clara supremacía por parte de R7, es que la escuadra se quedó con la victoria por 3-1 y ahora enfrentará a Six Karma (6K) en la final.

Sobre la serie tuvimos la oportunidad de hablar con Cristian Gabriel Alonso Roussy, conocido como Khynm, Head Ccoach de la escuadra, quien nos mencionó que “yo realmente sentía que Estral no era un buen equipo, o sea me parece que sacaron a Ace (anterior toplaner), metieron a Poss, que no diría que es lo mismo que Ace porque siento que es faltar el respeto a Ace, es muchísimo peor y encima tiene la misma pool de campeones”.

En la misma línea, sobre el segundo juego, el único que perdieron contra Estral, y donde tenían la ventaja y tras una serie de errores terminaron entregando la victoria, nos mencionó que “creo que eso son son a veces los nervios son un poco las ansias de de cerrar los juegos y nada hay que ir tranquilamente. Salimos hicimos una charla. Seguíamos la serie 0-0 y salimos con todo los otros juegos”.

Con la victoria R7 pasará a enfrentar a Six Karma, escuadra con la cual ya perdió un mejor de 5 por 3-2, ante esto, nos entrega su opinión de sus rivales: “Me parece el mejor equipo de esta liga, por una simple y sencilla razón, y es que hacen cosas, o sea, siento que la mayoría de equipos de esta de esta liga tienen players de muy bajo en rendimiento individual o tienen players de muy alto rendimiento individual y como equipo se caen a pedazos”.

“Los únicos que estamos tratando de proponer cosas nuevas es Six Karma y nosotros, entonces creo que tenemos estilos muy parecidos y obviamente va a ser muy difícil, ellos tienen player muy buenos individualmente”, señaló agregando que la elección de campeones tendrá un papel fundamental en el juego.

La final de la LLA se llevará a cabo el próximo 14 de abril.