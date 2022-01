Rumor: Emilia Clarke encabezaría una nueva serie de Star Wars centrada en Q’ira

Pese a que por ahora los planes de Disney Plus para Star Wars solo parecen estar enfocados en proyectos anunciados como Obi-Wan Kenobi, Andor, The Acolyte, la segunda temporada de The Bad Batch o la actual emisión de The Book of Boba Fett, un nuevo rumor apunta a lo que supuestamente estarían tramando en secreto ese streaming y Lucasfilm.

De acuerdo a un reporte de That Hashtag Show actualmente Lucasfilm estaría desarrollando nada más ni nada menos que una serie enfocada en Q’ira.

Como recordarán, Q’ira es un personaje que sumó al nuevo canon de Star Wars en el contexto de Solo y aunque en ese spin-off inicialmente se presentó como el interés amoroso del joven Han, eventualmente se reveló que Q’ira estaba vinculada al mundo criminal de la franquicia espacial y en particular tenía una historia con la organización Crimson Dawn.

Pero aunque sería fácil especular respecto a la potencial trama de esta supuesta serie, That Hashtag Show no entregó detalles al respecto y su reporte solo sostiene que Emilia Clarke (Game of Thrones) volvería a interpretar a Q’ira en esta nueva producción para Disney Plus.

Finalmente, aunque aún no hay nada confirmado al respecto y todo esto está en el terreno de los rumores, cabe señalar que de un tiempo a esta parte el canon de Star Wars se ha dedicado a expandir la historia de Q’ira de la mano de los cómics y en particular con lo que ha sido el evento War of the Bounty Hunters y la nueva serie limitada Crimson Reign.