Qi’ra será el foco de Crimson Reign, un nuevo cómic de Star Wars escrito por Charles Soule

Qi’ra seguirá haciendo de las suyas en los cómics de Star Wars después del final de War of the Bounty Hunters.

Si bien el personaje que debutó en la franquicia durante la película de Han Solo ha tenido un papel importante en el evento más reciente de las publicaciones de la saga espacial, el foco de aquella historia obviamente está en Boba Fett y el personaje que fue interpretado por Emilia Clarke en la cinta 2019 recién asumirá un papel totalmente protagónico en lo que será Star Wars: Crimson Reign.

De acuerdo a lo que se ha revelado hasta ahora, Star Wars: Crimson Reign será una nueva serie limitada que a lo largo de cinco números continuará la historia de Qi’ra después de los eventos de War of the Bounty Hunters. Es decir, estará ambientada en la Era de la Rebelión y específicamente en el período entre Empire Strikes Back y Return of the Jedi.

Star Wars: Crimson Reign será escrito por Charles Soule y contará con dibujos de Steve Cummings.

“Tengo una historia más grande que voy a contar con Qi’ra y Crimson Dawn, y todo está relacionado con las razones por las que inició las cosas en War of the Bounty Hunters en primer lugar”, tanteó Soule sobre la trama de este título en una entrevista con IGN. “Aprenderán más sobre eso en las páginas finales de War of the Bounty Hunters # 5, que se publicará en octubre, y creo que los fanáticos no tienen idea de lo emocionante y nueva que se sentirá esta historia”.

“Desde el momento en que tomé el trabajo de escribir Star Wars quise hacer cosas nuevas en la línea de tiempo de Star Wars entre los Episodios V y VI, usando nuevos personajes de todas las épocas de la galaxia muy, muy lejana”, agregó el escritor. “Crimson Reign, que continúa con lo que planeo como una trilogía que comenzó con War of the Bounty Hunters, es un gran ejemplo de cómo me gusta escribir historias de Star Wars. Todo y todos son juego limpio, y creo que la gente realmente lo va a disfrutar. Esperen el Reino”.

Star Wars: Crimson Reign presentará su primer número en noviembre, pero todo apunta a que probablemente querrán ponerse al día con los eventos de War of the Bounty Hunters antes de ahondar en esa historia.