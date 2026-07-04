SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast interviene en pugna oficialista y llama a afiatar las confianzas en el sector

    Tras reunirse con los presidentes de los partidos que sustentan a su gobierno, el mandatario intentó dar una señal de unidad en medio de las diferencias que se profundizaron en el sector a raíz de la acusación contra Nicolás Grau. El presidente, en una declaración -flanqueado por los líderes de las colectividades-, los instó a mejorar la coordinación.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Rocío Latorre
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Aunque inicialmente estaba contemplado que el ministro Claudio Alvarado se refiriera a la cita que el Presidente José Antonio Kast sostuvo ayer, desde las 8.20 horas, con los timoneles de Chile Vamos y el Partido Republicano, cerca de las 11 horas se definió un cambio en la puesta en escena.

    Tras más de dos horas de reunión, fue el propio mandatario quien abordó el encuentro. Así, se cambió el podio que estaba instalado para el secretario de Estado y también se sumaron un par de banderas para flanquear la declaración del presidente, que se extendió por poco más de tres minutos.

    “Quiero darles las gracias a cada uno de los presidentes de los partidos que colaboran con el gobierno; en esta reunión he podido compartir con el presidente de Evópoli, el presidente republicano, la presidenta de Renovación Nacional, el presidente de la UDI, y posteriormente voy a poder reunirme también con aquellos que lideran el Partido Cristiano y otros partidos que colaboran directamente con el gobierno, y mirar siempre los desafíos que tenemos por delante”, dijo el mandatario al inicio de su intervención.

    Su declaración la hizo acompañado de los ministros Alvarado y José García (Segpres) -quienes también estuvieron en el desayuno- y los cuatro timoneles oficialistas: Arturo Squella (Partido Republicano), Guillermo Ramírez (UDI), Andrea Balladares (RN) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli). A la cita también fue convocado el Partido Cristiano, sin embargo, se restó debido a motivos de agenda.

    La puesta en escena con los dirigentes fue intencional. El presidente tuvo que intervenir en la disputa en los partidos después de que durante este martes se intensificaran las tensiones tras el rechazo -con votos de Chile Vamos- de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, ofensiva impulsada por el Partido Nacional Libertario en conjunto con republicanos.

    En ese contexto, inicialmente desde la Segpres habían citado un almuerzo durante esta jornada para abordar las diferencias y ordenar a los partidos. Sin embargo, dicha convocatoria fue suspendida después de que Kast definiera involucrarse directamente en la disputa entre el partido que él mismo fundó y la coalición de centroderecha.

    Sin ir más lejos, durante el jueves la trama tuvo un nuevo episodio después de que diputados republicanos y el mismo Squella afirmaran que sus aliados “naturales” eran los libertarios. Esto profundizó la crisis, ya que el partido liderado por Johannes Kaiser no es parte del gobierno y se han declarado como una oposición “amigable”.

    Por lo mismo, que Kast saliera a enfrentar el tema con una declaración propia no sorprendió en los partidos, donde reconocen que se trató de intentar dar una señal de que el jefe de la alianza de gobierno, más allá del rol de ministros como Alvarado y García, sigue siendo el mandatario.

    Según presentes, el encuentro -que se ha manejado con hermetismo- sirvió para reforzar la coordinación entre los partidos y para intentar ordenarse de cara a desafíos como la tramitación de la megarreforma, que se encuentra en su discusión particular en el Senado.

    “Hemos tenido ciertas dificultades estructurales de nuestro país en temas económicos, en temas de empleo, ustedes han hecho seguimiento de lo que son las cifras de desempleo, de lo que es la cifra de crecimiento, pero vemos con muy buenos ojos lo que viene y ese espíritu, con esperanza y optimismo, es lo que hemos compensado”, agregó Kast al respecto.

    En esa línea, recalcó que “para eso necesitamos siempre una muy buena coordinación y hemos visto cómo esa coordinación se va a ir mejorando día a día, tenemos que tener grados de cooperación entre los poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo para avanzar en proyectos de ley que son fundamentales precisamente para concretar esas buenas noticias que hemos ido transmitiendo en temas de inversión, en temas de trabajo, en temas de salud, en temas de vivienda”.

    Y remató: “Tenemos que afiatar las confianzas y eso corresponde en gran parte al gobierno, en generar las instancias para que podamos generar esas confianzas”.

    Tras el encuentro, los timoneles también valoraron la instancia y llamaron a seguir fortaleciendo las coordinaciones. “Conversamos acerca de la necesidad de coordinarnos bien, de tener reuniones más periódicas. Yo, al menos, salí de la reunión muy, muy contento”, dijo el timonel de la UDI.

    Squella, por su parte, aseguró que “tal como dijo el presidente, todo muy bien, una muy buena coordinación. Vamos a estar permanentemente, periódicamente, trabajando juntos en reuniones, precisamente con ese propósito. Así que muy contentos con el desayuno que tuvimos acá en el Palacio de La Moneda”.

    “Esto es una reunión de coordinación mirándose al futuro, los desafíos que tenemos. Hoy día el país está en un minuto económico complejo, necesitamos sacar el proyecto de megarreforma, así que fue una buena reunión de coordinación en mirar cómo mantenemos cohesión, cómo trabajamos en equipo y cómo miramos los distintos desafíos que tiene hoy día el gobierno”, añadió la presidenta de Renovación Nacional (RN).

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaKastPartidosReunionPugna OficialistaLT Sábado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno

    Accidente entre bus interurbano y vehículo deja cuatro fallecidos en San Pedro de Atacama

    Por disparos en la vía pública y porte ilegal de armas: Carabineros detiene a dos personas en Independencia

    Prisión preventiva a banda criminal por robo a viviendas del sector oriente de Santiago: engañaban a asesoras del hogar

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    Lorenzo Gazmuri, presidente de la Achs: “Que nadie dude que cuando hagamos algo, será cumpliendo la regulación”

    Lo más leído

    1.
    Fact check al “veto” acusado por Evelyn Matthei: al menos 26 excolaboradores de su campaña trabajan en el gobierno

    Fact check al “veto” acusado por Evelyn Matthei: al menos 26 excolaboradores de su campaña trabajan en el gobierno

    2.
    Provoste y Vodanovic: desconfianzas comienzan a trazar dos caminos opositores para afrontar la megarreforma

    Provoste y Vodanovic: desconfianzas comienzan a trazar dos caminos opositores para afrontar la megarreforma

    3.
    Supraministro en La Moneda: el diseño que evalúa el gobierno para la fusión de ministerios

    Supraministro en La Moneda: el diseño que evalúa el gobierno para la fusión de ministerios

    4.
    Ojos de la llave: Kast suma nueva nieta, el golpe de autoridad de Moreira y el enemigo inesperado de la ministra Duco

    Ojos de la llave: Kast suma nueva nieta, el golpe de autoridad de Moreira y el enemigo inesperado de la ministra Duco

    5.
    Contraloría da 10 días hábiles a la Dipres para aclarar si decreto N°333 con recortes en Salud fue o no publicado

    Contraloría da 10 días hábiles a la Dipres para aclarar si decreto N°333 con recortes en Salud fue o no publicado

    6.
    Megaproyecto: ante “bordes” delimitados por Quiroz, oposición se resigna a tratar de compensar rebajas tributarias

    Megaproyecto: ante “bordes” delimitados por Quiroz, oposición se resigna a tratar de compensar rebajas tributarias

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Canadá vs. Marruecos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Canadá vs. Marruecos en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 4 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 4 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, sábado 4 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 4 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Canadá vs. Marruecos en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Canadá vs. Marruecos en TV y streaming

    Accidente entre bus interurbano y vehículo deja cuatro fallecidos en San Pedro de Atacama

    Por disparos en la vía pública y porte ilegal de armas: Carabineros detiene a dos personas en Independencia

    Lorenzo Gazmuri, presidente de la Achs: “Que nadie dude que cuando hagamos algo, será cumpliendo la regulación”
    Negocios

    Lorenzo Gazmuri, presidente de la Achs: “Que nadie dude que cuando hagamos algo, será cumpliendo la regulación”

    El dilema del gobierno en la reforma de pensiones: modificar o no la licitación del stock de afiliados de las AFP

    Presidente de sitios de apuestas online y cobro de IVA: “¿De dónde sacó Hacienda esa cifra de US$300 millones? No tengo idea”

    Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno
    Tendencias

    Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno

    A qué hora comienza la lluvia hoy, según el pronóstico

    John W. Moravec, experto en IA: “Las universidades todavía no saben qué hacer con la inteligencia artificial”

    10 historias inéditas que ofrece el Mundial
    El Deportivo

    10 historias inéditas que ofrece el Mundial

    Diego Escobar, figura de los Cóndores: “Pablo Lemoine es el motor de todo esto; es el Bielsa del rugby”

    Los millonarios premios que recibirá cada futbolista por conseguir la Copa del Mundo

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
    Tecnología

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Mindy Kaling: “Con The Office aprendí que la comedia debe explorar áreas donde la gente se sienta incómoda”
    Cultura y entretención

    Mindy Kaling: “Con The Office aprendí que la comedia debe explorar áreas donde la gente se sienta incómoda”

    Manuel Rojas cuentista: las claves del Chile real que revive en las librerías

    Confessions II: Madonna aún tiene ganas de bailar (y llorar)

    Los terremotos desnudan las grietas del chavismo en Venezuela
    Mundo

    Los terremotos desnudan las grietas del chavismo en Venezuela

    Trump ensalza la fortaleza económica y militar de EE.UU. en el Día de la Independencia

    Reino Unido y Francia celebran el compromiso de Omán para reforzar la seguridad de la navegación en Ormuz

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare