Kast interviene en pugna oficialista y llama a afiatar las confianzas en el sector

Aunque inicialmente estaba contemplado que el ministro Claudio Alvarado se refiriera a la cita que el Presidente José Antonio Kast sostuvo ayer, desde las 8.20 horas, con los timoneles de Chile Vamos y el Partido Republicano, cerca de las 11 horas se definió un cambio en la puesta en escena.

Tras más de dos horas de reunión, fue el propio mandatario quien abordó el encuentro. Así, se cambió el podio que estaba instalado para el secretario de Estado y también se sumaron un par de banderas para flanquear la declaración del presidente, que se extendió por poco más de tres minutos.

“Quiero darles las gracias a cada uno de los presidentes de los partidos que colaboran con el gobierno; en esta reunión he podido compartir con el presidente de Evópoli, el presidente republicano, la presidenta de Renovación Nacional, el presidente de la UDI, y posteriormente voy a poder reunirme también con aquellos que lideran el Partido Cristiano y otros partidos que colaboran directamente con el gobierno, y mirar siempre los desafíos que tenemos por delante”, dijo el mandatario al inicio de su intervención.

Su declaración la hizo acompañado de los ministros Alvarado y José García (Segpres) -quienes también estuvieron en el desayuno- y los cuatro timoneles oficialistas: Arturo Squella (Partido Republicano), Guillermo Ramírez (UDI), Andrea Balladares (RN) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli). A la cita también fue convocado el Partido Cristiano, sin embargo, se restó debido a motivos de agenda.

La puesta en escena con los dirigentes fue intencional. El presidente tuvo que intervenir en la disputa en los partidos después de que durante este martes se intensificaran las tensiones tras el rechazo -con votos de Chile Vamos- de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, ofensiva impulsada por el Partido Nacional Libertario en conjunto con republicanos.

En ese contexto, inicialmente desde la Segpres habían citado un almuerzo durante esta jornada para abordar las diferencias y ordenar a los partidos. Sin embargo, dicha convocatoria fue suspendida después de que Kast definiera involucrarse directamente en la disputa entre el partido que él mismo fundó y la coalición de centroderecha.

Sin ir más lejos, durante el jueves la trama tuvo un nuevo episodio después de que diputados republicanos y el mismo Squella afirmaran que sus aliados “naturales” eran los libertarios. Esto profundizó la crisis, ya que el partido liderado por Johannes Kaiser no es parte del gobierno y se han declarado como una oposición “amigable”.

Por lo mismo, que Kast saliera a enfrentar el tema con una declaración propia no sorprendió en los partidos, donde reconocen que se trató de intentar dar una señal de que el jefe de la alianza de gobierno, más allá del rol de ministros como Alvarado y García, sigue siendo el mandatario.

Según presentes, el encuentro -que se ha manejado con hermetismo- sirvió para reforzar la coordinación entre los partidos y para intentar ordenarse de cara a desafíos como la tramitación de la megarreforma, que se encuentra en su discusión particular en el Senado.

“Hemos tenido ciertas dificultades estructurales de nuestro país en temas económicos, en temas de empleo, ustedes han hecho seguimiento de lo que son las cifras de desempleo, de lo que es la cifra de crecimiento, pero vemos con muy buenos ojos lo que viene y ese espíritu, con esperanza y optimismo, es lo que hemos compensado”, agregó Kast al respecto.

En esa línea, recalcó que “para eso necesitamos siempre una muy buena coordinación y hemos visto cómo esa coordinación se va a ir mejorando día a día, tenemos que tener grados de cooperación entre los poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo para avanzar en proyectos de ley que son fundamentales precisamente para concretar esas buenas noticias que hemos ido transmitiendo en temas de inversión, en temas de trabajo, en temas de salud, en temas de vivienda”.

Y remató: “Tenemos que afiatar las confianzas y eso corresponde en gran parte al gobierno, en generar las instancias para que podamos generar esas confianzas”.

Tras el encuentro, los timoneles también valoraron la instancia y llamaron a seguir fortaleciendo las coordinaciones. “Conversamos acerca de la necesidad de coordinarnos bien, de tener reuniones más periódicas. Yo, al menos, salí de la reunión muy, muy contento”, dijo el timonel de la UDI.

Squella, por su parte, aseguró que “tal como dijo el presidente, todo muy bien, una muy buena coordinación. Vamos a estar permanentemente, periódicamente, trabajando juntos en reuniones, precisamente con ese propósito. Así que muy contentos con el desayuno que tuvimos acá en el Palacio de La Moneda”.

“Esto es una reunión de coordinación mirándose al futuro, los desafíos que tenemos. Hoy día el país está en un minuto económico complejo, necesitamos sacar el proyecto de megarreforma, así que fue una buena reunión de coordinación en mirar cómo mantenemos cohesión, cómo trabajamos en equipo y cómo miramos los distintos desafíos que tiene hoy día el gobierno”, añadió la presidenta de Renovación Nacional (RN).