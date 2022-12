Rumor: Hera Syndulla sería el personaje de Mary Elizabeth Winstead en la serie de Ahsoka

Lucasfilm todavía no se pronuncia al respecto, sin embargo, un nuevo rumor sostiene que ya se sabría qué personaje interpretará Mary Elizabeth Winstead en la serie de Ahsoka Tano.

Como recordarán cuando se reveló que Mary Elizabeth Winstead sería parte de Ahsoka no se detalló cuál sería el personaje de la actriz y desde entonces se ha especulado sobre su rol en la serie.

En ese contexto esta semana el portal Bespin Bulletin publicó un reporte que sostiene que Winstead interpretaría a nada más ni nada menos que Hera Syndulla en Ahsoka.

Hera Syndulla es uno de los personajes principales de Star Wars: Rebels, una serie que asoma como una de las principales influencias de Ahsoka no solo porque personajes como Sabine Wren, Ezra Bridger y la propia Hera serán parte de su trama, sino porque según se rumorea este nuevo programa también volvería a explorar a The World Between Worlds.

En ese sentido, el trabajo de Winstead como Hera solo seguiría a la elección de Natasha Liu Bordizzo como Sabine y Eman Esfandi como Ezra. Pero aunque esto parece plausible y se complementa con la presencia de Hera en la serie que se tanteó en la Star Wars Celebration 2022, por ahora esto es solo un rumor.

Ahsoka se estrenará en 2023 mediante Disney Plus.