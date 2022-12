Rumor: La serie de Ahsoka Tano mostraría al personaje en distintas épocas de su vida

Hasta el momento Lucasfilm ha mantenido un estricto hermetismo respecto a la trama de la serie de Ahsoka Tano. Sí, sabemos que el programa seguirá las apariciones de la versión adulta del personaje en The Mandalorian y The Book of Boba Fett y, además de explorar las andanzas de Ahsoka (Rosario Dawson) contará con otras figuras conocidas de Star Wars como Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), Ezra Bridger (Eman Esfandi) y de una forma u otra volveremos a ver a Hayden Christensen como Anakin Skywalker/ Darth Vadder.

Pero mientras las especulaciones más prominentes sobre Ahsoka involucran a una posible aparición del Gran Almirante Thrawn, ahora un nuevo antecedente pone sobre la mesa otro interesante detalle sobre lo que podría mostrar esta serie.

De acuerdo al sitio Making Star Wars, Ahsoka no solo contará una historia ambientada en la época de Star Wars posterior a Return of the Jedi, sino que su trama también nos mostraría pequeños destellos del pasado de Tano.

Obviamente el pasado de Ahsoka fue establecido en el canon de Star Wars por The Clone Wars, Rebels, Tales of The Jedi y la novela Ahsoka de 2016 (aunque cada día su sitio en el canon es más dudoso). Pero según Making Star Wars ahora veríamos momentos de la historia de Tano en live-action. Todo gracias a The World Between Worlds, el plano que figuró en Rebels y que según este rumor será en vehículo para que esta nueva serie de Star Wars muestre a Ahsoka al menos en tres etapas distintas de su vida y, aunque en gran parte de la serie el personaje será encarnado por Rosario Dawson, este reporte dice que para esos vistazos al pasado otra actriz daría vida a la ex padawan de Anakin Skywalker.

Por ahora se desconoce quién sería esa actriz y tampoco está claro si Ashley Eckstein, la voz de Ashoka en la animación, figurará en el nuevo programa. No obstante, otro punto curioso de este reporte es que por cortesía de esa supuesta trama con The World Between Worlds veremos a Ahsoka peleando con Darth Vader “en más de una forma”.

Según esta información con The World Between Worlds la ex-jedi deberá aprender que el destino no es algo que pueda cambiar y parte de ese aprendizaje llegará cuando tenga que comprender que no podía cambiar el destino de Anakin porque, incluso si se hubiese quedado en la Orden Jedi, el padre de Luke y Leia estaba destinado a pasar al Lado Oscuro de la Fuerza antes de redimirse en el último minuto de su vida.

“Ahsoka aprenderá que Anakin Skywalker estaba destinado a tomar el camino que tomó y nosotros, la audiencia, veremos aspectos de esos resultados y en algunos de ellos vemos en live-action a la era de Clone Wars con Ahsoka Tano interpretada por una nueva actriz en un duelo con su ex Maestro Jedi”, dice el reporte antes de añadir que en ese escenario Ahsoka (interpretada por una actriz distinta a Dawson) tomaría el sitio de Obi-Wan Kenobi en la batalla de Mustafar mientras Hayden Christensen obviamente aparecería como Anakin Skaywalker con todo y su traje de Revenge of the Sith.

Finalmente el reporte sostiene que “Ahsoka también verá otras visiones” relacionadas con Rebels como qué habría pasado si hubiese matado a Thrawn.

Por el momento desconocemos cómo se insertaría esta historia en el resto de la propuesta de Ahsoka, pero se espera que la serie llegue en 2023 por lo que tarde o temprando la inceridumbre debería comenzar a desaparecer.