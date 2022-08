Ryan, el hijo de Homelander, tendrá un papel regular en la cuarta temporada de The Boys

[En esta nota encontrarán spoilers sobre “The Instant White-Hot Wild”, el último episodio de la tercera temporada de The Boys]

The Boys todavía no comienza el rodaje de su cuarta temporada, sin embargo, ya tenemos una idea del rumbo que tomará la historia de esta serie en su próximo ciclo.

Después de todo, siguiendo lo que estableció el final de la tercera temporada, este lunes la cuenta oficial de The Boys en Twitter confirmó que el actor Cameron Crovetti tendrá un papel regular como Ryan, el hijo de Homelander, en la cuarta temporada de The Boys.

Si bien los responsables de The Boys no detallaron cómo será arco de Ryan en los próximos episodios de la serie, es evidente que el programa seguirá explorando la conexión entre el niño y su padre, además de mostrar cómo podría emular la maldad de Homelander en lugar de enfrentarse a él como alguna vez lo imaginó Billy Butcher.

Pero mientras tendremos que esperar para ver cómo se resolverá esa historia en el próximo ciclo de The Boys, la confirmación de la relevancia de Ryan en la cuarta temporada de la serie también se dio de la mano de dos incorporaciones al elenco del programa: Valorie Curry (The Following) como Firecracker y Susan Heyward (Orange Is The New Black) como Sister Sage.

La cuarta temporada de The Boys aún no tiene una fecha de estreno, pero se espera que su rodaje comience durante este mes de agosto.