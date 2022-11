Ryan Reynolds dice que co-escribió una película navideña de Deadpool antes de la fusión entre Fox y Disney

En general las películas navideñas se mueven en dos espectros, las nuevas interpretaciones de clásicas historias como A Christmas Carol o el mito de Rodolfo el reno; y esas producciones románticas o sobre la familia que son el sello de compañías como Hallmark Channel. Pero ¿Se imaginan cómo sería una Navidad con una película de Deadpool?

Aunque actualmente existe Once Upon a Deadpool, el corte PG-13 con temática festiva de Deadpool 2, recientemente Ryan Reynolds contó que tiempo atrás él y los guionistas de las películas de Wade Wilson trabajaron en una verdadera película navideña del personaje.

En el contexto de la promoción de Spirited, su nueva película de Navidad con Will Ferrell, Reynolds reveló que cuatro años atrás trabajó en el guión para una película de Navidad de Deadpol.

“Me encantaría ver un número de canto y baile en una película de Deadpool”, dijo Reynolds a Big Issue. “Hace cuatro años, Rhett Reese, Paul Wernick y yo escribimos una película navideña protagonizada por Deadpool. Pero se perdió en el proceso de adquisición de Fox por parte de Disney y nunca se hizo”.

“Tal vez algún día podamos hacer esa película. No es un musical, pero es una película navideña completa de Deadpool”, agregó el actor.

Si bien Reynolds no detalló cuál era la propuesta para esta película navideña de Deadpool, por los plazos que indicó es probable que se hubiese presentado entre Deadpoool 2 y Deadpool 3, una película que aún no es lanzada pero que finalmente será una producción de Marvel Studios con Shawn Levy (The Adam Project) como director y Hugh Jackman de regreso como Wolverine. Por lo tanto, como ahora Deadpool será parte de la franquicia de Marvel Studios, no es descabellado pensar que tal vez algún día esa compñía y Disney revivan la idea de una apuesta navideña de Wade Wilson. Pero por ahora lo único oficial es que Deadpool 3 llegará en 2024.