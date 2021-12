Sakurai señala que actualmente no hay planes para hacer un nuevo Super Smash Bros.

Masahiro Sakurai, el creador de Super Smash Bros., se refirió recientemente al futuro de la saga de videojuegos, mencionando que actualmente no hay planes para hacer una nueva entrega.

Sus declaraciones, nacen luego de que mencionara que en caso de que hubiera otro juego de la saga este tendría menos personajes que la más reciente entrega. Esto hizo que varios pensaran que ya existían planes para un futuro juego, algo que Sakurai salió a desmentir.

“Si Nintendo decide que quiere hacer otro y me ofrece el trabajo, entonces será cuando empezaría a pensar sobre ello. Cuando hablas de regresar a la saga suena como que va a haber otro Super Smash Bros., pero a día de hoy no hay ningún plan en marcha”, mencionó, agregando que “sería mejor no asumir que siempre habrá otro”.

Según señaló Sakurai, “puede que no continúe creando más juegos y tome un camino diferente. Hay varias formas diferentes de implicarse con la industria del videojuego. Me gustaría mantener una mente abierta sobre lo que debería hacer y echar un vistazo a todas las posibilidades”.

Hay que recordar que Super Smash Bros. Ultimate se lanzó en 2018 para Nintendo Switch, y cuenta con más de 80 personajes de diferentes franquicias.