Sam, Bucky, Sharon Carter y Zemo protagonizan los nuevos pósters individuales de The Falcon and The Winter Soldier

La próxima semana finalmente se concretará el estreno de The Falcon and The Winter Soldier, por lo que para seguir preparando el escenario para el debut de su serie Marvel Studios dio a conocer cuatro nuevos pósters enfocados en los distintos personajes que protagonizarán esta historia.

Obviamente estos nuevos afiches individuales comienzan con nuevos vistazos a Sam Wilson y Bucky Barnes, los personajes titulares que tendrán que colaborar para salvar al mundo a lo largo de esta serie.

Pero Sam y Bucky no serán los únicos personajes de la franquicia del Capitán América que aparecerán en The Falcon and The Winter Soldier y la serie también contará con el regreso de Sharon Carter.

Finalmente y ahora en el lado de los antagonistas, el último póster nuevo de The Falcon and The Winter Soldier presenta a Zemo, el villano que debutó en Captain America: Civil War y que regresará en esta serie con más planes malvados y un atuendo mucho más parecido a su contraparte de los cómics de Marvel.

The Falcon and The Winter Soldier se estrenará el 19 de marzo en Disney Plus.