Sam Raimi explicó que el plan con Doctor Strange no fue impregnar a la película con “momentos Raimi”

En entrevista con el portal Slashfilm, el director Sam Raimi aseguró que su plan nunca fue que algún momento de Doctor Strange in the Multiverse of Madness se sintiese como algo puramente “Raimi”. De hecho, planteó que su foco siempre fue reflejar lo que fue, es y será el MCU.

“Ese nunca fue el plan. Siempre fue hacer justicia a eso que ya existía y crear una gran experiencia para moverse hacia adelante y preparar el camino para películas futuras”, comentó el director.

“Creo que cada vez que un director lee un libro o lee el guión y le dice al equipo cuál es su parte, esa es su impronta de estilo. Solo mirarlo a través del lente del ojo de tu propia mente imparte tu estilo a una pieza, con tu sentido del ritmo sobre cómo debería funcionar la escena y enfocarte en lo que es importante y lo que es dramático, solo esas opciones”, dijo Raimi. “Siguiendo con el universo Marvel, así fue realmente como lo abordé”, agregó.

El director además abordó el por qué se mantuvo alejado de la dirección desde el estreno de Oz: El Poderoso, algo que se concretó durante el año 2013, explicando que necesitaba refrescarse a si mismo, trabajando en el camino de productor de los proyectos de nuevos talentos en producciones como el remake de Evil Dead, Don’t Breathe y Crawl, entre otras.

“[Después de Oz] No quería repetirme, no quería hacer algo que fuese poco fresco. Sentí que tenía que experimentar el mundo nuevamente, incluyendo a la labor cinematográfica, de estos jóvenes realizadores a los que estaba produciendo. Me permití ser inspirado por ellos. Hice crecer a mis hijos, aprendí de esa experiencia y pasó mucho tiempo en el jardín pensando. Y cuando llegó la llamada finalmente, pensé que estaba más fresco, hambriento, que tenía un montón de nuevas experiencias. Estoy listo para volver a dirigir”, expresó Sam Raimi.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se lanzará con funciones de pre-estreno el 4 de mayo.