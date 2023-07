El Galaxy Z Fold5 es el nuevo plegable pensado para la productividad

Al comienzo la premisa era simple: una Tablet que puedes llevar en tu bolsillo. La serie Galaxy Z Fold de Samsung es probablemente lo primero que se viene a la mente al hablar de un teléfono plegable: una pantalla grande que se cierra como un libro para poder usar a conveniencia del usuario.

Pero con los años, esta ventaja de diseño se convirtió en una propuesta de uso muy fuerte. La posibilidad de poder crear un verdadero entorno multitarea, con aplicaciones corriendo de forma simultánea, ventanas que pueden moverse y hasta una barra de tareas para ir cambiando de manera instantánea entre distintos servicios hacen que trabajar con un Z Fold no se compare a otros modelos similares.

Y es precisamente esa área la que Samsung decidió reforzar con el lanzamiento del Galaxy Z Fold5, un equipo que en cuanto a forma no se ve muy distinto a modelos anteriores, aunque en un formato mucho más compacto: hablamos de 10 gramos más liviano y un grosor de 13,4 milímetros, siendo el plegable más delgado que existe en el mercado. Esto gracias a un diseño mejorado llamado Zero Gap, el cual reduce prácticamente a nada el espacio de pliegue en el doblez del equipo, lo cual no solo lo hace más delgado sino que también impide la entrada de polvo y otros artículos pequeños.

La pantalla de la cubierta es un panel HD+ Dynamic Amoled de 6,2 pulgadas con una tasa de refresco de 120 HZ, mientras que la pantalla principal desplegada mide 7,6 pulgadas, también con tecnología Dynamic Amoled y que esta vez alcanza un brillo máximo de 1750 nits, con la misma tasa de refresco adaptable de 120 Hz.

Pero sus cambios más notorios están en el software, que cada vez actúa más como una tableta profesional. La nueva barra de tareas avanzada ahora almacena hasta 4 aplicaciones recientes con acceso más rápido y que están siempre presentes en la parte inferior de la pantalla.

También se suma la función de Pop-up oculto, con la que puedes convertir una aplicación en una ventana pequeña y dejarla al costado de la pantalla, ejecutándose en segundo plano y recurriendo a ella cuando lo necesites.

También existe una función con la que puedes interactuar entre dos aplicaciones desplegadas en el teléfono arrastrando y soltando contenido con las dos manos. Y también se suma un nuevo panel de Flex Mode, con el que puedes controlar videos.

En término de fotografía, nuevamente no decepciona con sus tres cámaras trasera: una principal de 50 MP, un Ultra Gran Angular de 12 MP y un Zoom 3x de 10 MP, lo que además la convierte en una herramienta versátil para tomar fotos y grabar videos.

Y también se presentó una nueva versión del S Pen Edición Plegable, que es más fino y compacto. Tanto que la nueva funda S Pen Slim tiene prácticamente el mismo grosor que una funda normal del Fold.

Su bisagra viene con certificación de 200 mil pliegues, certificación IPX8 y el procesador Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy, potenciado por una cámara de vapor 38% más grande que la del año pasado para no bajar su rendimiento a lo largo del tiempo.

Estará disponible en 3 colores con una preventa que comenzará en varios países a partir del mismo 26 de julio y que saldrá a la venta de manera global el 11 de agosto.