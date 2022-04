Samsung presentó a la serie Galaxy Book2, su nueva línea para regresar al mercado de los notebooks

¿Cuándo fue la última vez que vieron un notebook Samsung? Si ustedes no son o no conocen a personas extremadamente cuidadosas y poco demandantes con sus equipos, es probable que eso haya sido hace mucho tiempo. No obstante, la ausencia de Samsung en el mercado de computadores portátiles en Chile ha llegado a su fin.

Esta semana Samsung anunció que a partir de este 26 de abril estarán disponibles en Chile los equipos de la serie Galaxy Book2, la nueva línea con la que la compañía pretende volver al mercado de los notebooks después de ocho años.

De acuerdo a la empresa, la serie Galaxy Book2 contará con tres modelos: el Galaxy Book2 Pro, el Galaxy Book2 360 y el Galaxy Book2 Pro 360.

Samung indica que esos aparatos apuntarán al “segmento Premium”, pero para que puedan hacerse una idea por ustedes mismos, estas son sus características más relevantes:

Galaxy Book2 Pro: Pantalla de 13.3″ pulgadas, procesador Intel Core i5, almacenamiento de 8GB y 512GB. Su precio referencial será de $1.299.990.

Galaxy Book2 Pro: Pantalla de 15.6″ pulgadas, procesador Intel Core i7, almacenamiento de 16GB y 512GB. Precio referencial: $1.599.990.

Galaxy Book2 360: Pantalla de 13.3″ pulgadas, procesador Intel Core i5, almacenamiento de 8GB y 512GB. Dispositivo 2 en 1 con pantalla touch AMOLED. Valor referencial: $1.199.990

Galaxy Book2 Pro 360: Pantalla de 13.3″ pulgadas, procesador Intel Core i7, almacenamiento de 16GB y 512GB. Dispositivo 2 en 1 con pantalla touch AMOLED. Incluye lápiz inteligente S Pen. Su precio referencial es de $1.599.990.

Mientras Samsung destaca que ambos Galaxy Book2 Pro son muy livianos y solo pesan 0.87 kg, la compañía también remarcó que todos los equipos de esta línea cuentan con cámaras web FHD de 1080p para tener un mejor desempeño en las ya cotidianas videollamadas.