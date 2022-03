Samuel L. Jackson reiteró su defensa a las producciones de superhéroes y señaló que algunos directores las critican “porque la gente no va a ver sus películas”

Samuel L. Jackson volvió a defender a las películas de superhéroes. El actor que interpreta a Nick Fury en las franquicia de Marvel Studios participó del programa The View durante esta semana y nuevamente fue consultado sobre su visión respecto a los dichos de algunos aclamados directores de cine respecto a las cintas de superhéroes.

Jackson, quien previamente postuló que Spider-Man: No Way Home merecería un Oscar, no dudó en responder y señaló que aquellos comentarios que ponen en duda el carácter artístico de esas cintas estarían mal enfocados.

“Las películas son películas. Esas son las películas que iba a ver cuando era niño”, dijo Jackson. “El arte de hacer una película es algo que fue un misterio durante mucho tiempo. Hacer películas ya no es un misterio. Todos saben como hacerlo. Los niños saben cómo hacerlo en sus teléfonos. Así que es fácil para (los directores) descartarlas, solo porque la gente no va a ver sus películas”.

El actor continuó explicando que no estaría de acuerdo con la noción de que esas películas han afectado negativamente a las personas.

“(Dicen que) es como si nos hubieran embrutecido, pero ese siempre ha sido el caso. Cuando éramos más jóvenes, la gente iba a ver películas de vaqueros, y iban a ver películas de superhéroes de otro tipo, tenían superhéroes en la televisión. La serie de televisión de Superman. Y a la gente le gustaban todas esas cosas”, dijo Jackson.

“Cuando cuentas una historia seria, sí, encuentras una audiencia de nicho, lo mismo sigue sucediendo. La gente va al cine para sentirse mejor y salir de su existencia diaria”, añadió. “La gente entra en el gran cuarto oscuro para pasar un buen rato. Es un buen momento. Se ríen juntos y gritan juntos. Todavía hago películas que habría ido a ver cuando era niño”.

Después de los comentarios de Martin Scorsese, varios directores han sido consultados sobre sus opiniones respecto a las películas de superhéroes y su papel en el actual panorama de la industria del cine. Así, con el tema como algo recurrente, figuras como Francis Ford Coppola también han criticado a esas producciones, mientras actores como el propio Jackson las han defendido en varias oportunidades.